Video: vene blogija jäädvustas kirikus «Pokémon Go» mängimise, sai kaks kuud koduaresti

21-aastane Ruslan Sokolovski oli Pokemonide püüdmises edukas, kuid mängimine tõi talle kaasa ebameeldiva reaalsuse, kuna ta sai selle eest karistada, edastab Russia Today.

Kohus mõistis Sokolovski süüdi usklike solvamises ja vaenu külvamises ning talle määrati kahe kuu pikkune vangistus, mida ta kannab koduarestis olles.

Venelane eiras õigeusukiriku poolt edastatud sõnumit, et «Pokémon Go» mängijad ei tohi seda mängu kirikus mängida.

Mees seadis sammud Jekaterinburgi peakirikusse, Kõikide Pühakute kirikusse, mis rajati kurikuulsa Ipatjevi maja endisse asukohta. Jekaterinburgi Ipatjevi maja oli Venemaa viimase tsaari Nikolai II ja ta perekonna tapmispaik 1918. aastal.

Vene meedia teatel saab määrata kuni 500 000 rubla suuruse trahvi (umbes 5000 eurot) või kuni kolme aasta pikkuse vangistuse, kui kirikus kasutatakse nutitelefone Pokemonide püüdmiseks.

«Miks peaks keegi solvuma, kui ma kirikus oma nutitelefoni kasutan? See on kummaline, seega tegin katse, kas saan kirikus Pokemone püüda, sest ma ei takista sellega kedagi. Samuti ei ole kuskil kirjas, et kirikus ei tohi nutitelefoni kasutada,» teatas mees kirikus tehtud videos.

Sokilovski läks kirikusse Pokemone püüdma jumalateenistuse ajal, sest taustal on kuulda preestri häält.

Mängu lõpus teatas ta videol, et talle meeldis kirikus virtuaaltegelasi püüda, kuna mitte keegi ei seganud teda.

Kiriku esindajad teatasid Sokolovski jultumusest politseile, mees arreteeriti, kuid vanglas oli ta lühikest aega, sest ta viidi üle koduaresti.