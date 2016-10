Visuaalne mõistatus: kui palju on erinevat värvi täppe?

Sotsiaalmeedias levib nuputamislehekülje Playbuzz poolt loodud visuaalne mõistatus, milles on koos palju sarnaseid värve.

Heleroosal taustal on täppe, millest osad on oranžid, osad punased ja osad tumeroosad, kuid milline värv jääb silma ja domineerib?

Ülesandes tuleb teha kindlaks, palju on erinevat värvi täppe. Lahendajate sõnul on raske seda teha, sest värvid on sarnased ja tekib segadus.

Esimeses ülesandes on täpid suuremad ja neid on vähem, kuid mida ülesanne edasi, seda väiksemad on täpid ja seda rohkem neid on.

Playbuzz lehekülg.