Briti ufouurija suri kummalistel asjaoludel

39-aastane kahe lapse isa Max Spiers, kes pidas Poolas ufoteemalisi loenguid, leiti ta majutuskohast surnuna, edastab The Sun.

Mehe surnukehale tehti lahkamine, mille kohaselt võis tal tekkida terviserike, kuid surma täpset põhjust ei tuvastatud.

Max Spiersi ema, 63-aastase Vanessa Batesi arvates jõudis ta poeg millegi valgustkartva jälile ja ta tapeti võimude käsul, sest poeg saatis tallepaar päeva enne surma sõnumi:«Su poeg on hädas. Kui minuga midagi juhtub, siis asu uurima».

Ühendkuningriigist Canterburyst pärit mees elas juba mitu aastat USAs, kuid pidas maailma erinevates paikades tulnukate ja maavälise teemal loenguid.

«Ta kogus uufouurijana kuulsust ning esines mitmel pool ufode ja vandenõude teemal, ka Poolas. Ta ööbis poolatari juures, kes on samuti ufouurija, just see naine leidis ta surnuna. Max uuris valgustkartvat, tal oli vaenlasi, kes tahtsid ta surma,» sõnas ema.

Pärast Max Spiersi surma paljastumist hakkasid internetis liikuma jutud, et ta on Briti või mõne teise riigi valitsuse vandenõu ohver, kuna ta jõudis jälile suurele valitsusepoolsele varjamisele, mis puudutab maavälist.

Lehekülg Project Camelot teatas, et briti ufouurija surma asjaolud on kahtlased ja neid tuleb uurida.

Kommenteerija Craig Hewletti arvates ei sure hea tervise juures olevad noored inimesed ootamatult, pigem nad surevad mürgitamise tagajärjel.

Ka ema teatel oli ta poja tervis hea ja ta ootamatu surm välismaal tekitab kahtlust.

Ema tõi poja surnukeha Poolast kodumaale ja ta maeti Canterburysse. Mehele tehti Kenti lahkamisarstide poolt lahkamine, mis ei viidanud mõrvale, kuid ei tehtud toksikoloogilist uuringut, mis oleks võinud paljastada, kas ta organismis võis olla mürki.

Pere on veendunud, et Max mürgitati aeglaselt ja selle tõttu elas ta veel võrdlemisi kaua ning nad teevad kõik, et tõde välja selgitada.