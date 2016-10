Esimene live väljaspool Euroopat: I Wear* Experiment esines Aasia ühel olulisemail uue muusika festivalil

Bänd ise jäi esimese reisiga Aasiasse väga rahule: «Me poleks kunagi osanud arvata, et meie esimene kontsert väljaspool Euroopat võiks toimuda just Aasias ning kindlasti ei osanud arvata, et saame nii palju positiivset tagasisidet. Jumal oli seekord eestlane ja kõik meie ootused ja lootused said mitmekordselt ületatud. Suure tõenäosusega sõidame tagasi Aasiasse juba väga varsti!»

Tänu Zandari Festa esinemistele sai I Wear* Experiment kutseid veel mitmetele Aasia festivalidele Hiinas, Jaapanis, Singapuris, Tais ning Koreas. Bänd on kutsutud ka tagasi Lõuna-Koreasse, Pentaport festivalile, kus sel aastal astusid üles näiteks Suede, Weezer ja Panic! At The Disco.

Suurt huvi tunti ka IWE debüütalbumi «Patience» väljaandmise ja distributsiooni vastu mitmes Aasia riigis.

«Ootasin väga, et I Wear* Experiment’i esinemas näha – alates sellest hetkest mil nad Zandari Festale oma sooviavalduse saatsid ning kui kuulasin esimest korda nende lugu «Patience». Ma ei pidanud pettuma. Ei olnud vahet, kas esinemine toimus intiimses keskkonnas raadiostuudios või suurel laval – see oli vägev ja olime kõik täiesti vaimustuses. Ootan väga, et nad Koreasse tagasi tuleksid, et neid jälle kuulata ja näha.» (Patrick Connor, Do Indie Korea)

I Wear* Experiment’i välisesinemisi toetab Eesti Muusika Eksport, Music Estonia ja EAS.