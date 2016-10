Kristjan Kasearu tõi lavale poprokkduo Olsen Brothers ja nende laulu «Fly On The Wings Of Love».

Olav Osolin: Sa tegid oma fänniarmee totaalselt rõõmsaks, sest nad näevad, et 60 aasta pärast oled sa sama sarmikas kui praegu. Väga šarmantne! Sa panid jälle meie kõigi ette suure küsimärgi, et kuidas ikka oli võimalik sellise loo ja esinejatega ära võita Eurovisioon. Väga armsalt tehtud, täpselt nii, nagu see välja nägi.

Tanja Mihhailova: Kristjan tegi väga hästi. Nasaalne tämber oli olemas ja see imelik käitumine, nagu penskar ikka võiks laulda. Selline jõukam penskar. Eriti meeldisid mulle need taustalauljad, kes tegid seda suurt Eurovisiooni tantsu, et laval oleks midagi peale kahe Taani penskari. Väga rõõmus!

Evelin Võigemast: Minu meelest oli see esitatud nii, kui Eurovisioon oli juba võidetud. Sa said tämbri väga hästi kätte. Sa oled tõesti väga nägus vanahärra.

Andrus Vaarik: Ma sain aru, et selleks ei pea üldse Taani pensionär olema, et elust rõõmu tunda. Su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb, Kristjan! Ma usun, et sul on väga põnev. Sinu jaoks ei ole probleemi. Kõik on väljakutsed ja see rõõm, mis sealt seest kiirgab, see teeb täiesti kadedaks. Kuulge, ei tasu kadestada Taani pensionäre. Statistiliselt kuuluvad eestlased kuue protsendi maailma kõige rikkamate inimeste hulka. 94 protsenti inimestest, kes elavad maakeral, on meist vaesemad. Nii et ka Eestimaal on võimalik rõõmus olla.

Raivo E. Tammest sai Janis Joplin ja ta esitas lugu «Cry Baby».

Andrus: Su Michael Jackson mõjus ka juba niimoodi, et sa oled kurjast vaimust vaevatud. Nüüd see... seda enam. Ma ei tea, kuidas sa neid rolle ette valmistad. Nad tulevad su sisse kuskilt ja siis nad hakkavad sind painama ja nad peavad sealt välja tulema. Ja vastavalt ümberolevale materjalile nad siis ka välja tulevad. Aga see kirg, see tahtmine, see pühendumus! See on midagi metafüüsilist. Mulle väga meeldis!

Olav: Kui ma olin abiturient, siis mul oli see singel. Teisel pool oli «Mercedes Benz». Ma olen seda väga palju käianud ja selle tõttu ma elasin sulle meeletult kaasa. Ma mõtlesin, et kui kaugele sa välja vead. Eriti mulle meeldis see koht, kus sa vahepeal hakkasid laulma ja ise ootasid, et huvitav, millal see fraas ära lõpeb. Ja siis nagu läksid ja läksid... Ma tuletan meelde, kuidas Pete Townshend vaatas pärast kümnetunnist pummeldamist lava taga Woodstockis ja ütles: «Olgugi, et tal mõnel korral läks väga viltu, on ta ikkagi geniaalne.» Seda võib ka sinu etteaste kohta öelda.

Kalle Sepp kehastas 80ndate popbändi Modern Talking ja laulis nende superhitti «You're My Heart...».

Kalle kõrval astus lavale kohtunik Andrus Vaarik, keda asendas Peeter Oja.

Märt: See on väga lihtne töö, Peeter. Lihtsalt üritad end kõigest hingest targemana näidata, kui sa tegelikult oled.

Andrus: Oleks ma hinges aimanud, et see nii läheb... Juba saan aru, mida Edgar Savisaar tunneb praegu. Sa oled Kadri Simsoni nägu ka!

Evelin: Kalle... Ma pean ütlema, et mulle meeldi kõik, aga miks, jumala eest, on Matti Nykanen seal su kõrval?

Andrus: Märt ei ole üldse Nykaneni moodi mu arust! Kärbseseen. Must.

Evelin: Rahu, Andrus, me peame Kallest rääkima.

Andrus: Miks ainult Kallest?

Evelin: Sest vananeval suusahüppajal ei ole lavale asja. Kalle, see kõik nägi välja nii, et sa vaatad peeglisse ja võrgutad... iseennast. Sest kes võiks olla ilusam kui sina! Aga kuna ma tean, kuidas sa tegelikult kõlad, siis see oli ikka üks ühele. Mulle väga meeldis.

Peeter: See oli tõesti väga hea sooritus. Olen isegi ju teinud seda sama tüüpi... Aga Kallel on üks pluss juures, ta laulis otse, aga meie maigutasime suud. Ta tegi seda suurepäraselt nii vokaalselt kui näitlejameisterlikkuse poolest oli Kalle suurepärane. Aga! Kahjuks... Palun kuula! Andrus, mul on sulle üks küsimus. Ma ei ta, kas sa ei taha või sa ei oska? Aga miks sa ei vanane väärikalt? Vanur! Vanur paneb endale selga ei tea mis, pähe ei tea mida ja mõtleb, kõigele lisaks, et see on ka naljakas. Aeg on edasi läinud! Ära veiderda! Ja palun ära hakka mulle vastu rääkima, seda on piinlik kuulata.

Joosep Järvesaar laulis Kihnu Virve lugu «Elu nooruses».