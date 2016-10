Moelooja Vivienne Westwood: nii Clinton kui Trump on saast

Mitmed kuulsused, kaasa arvatud USA esileedi Michelle Obama, võtsid Trumpi naistesse suhtumise teemal sõna, nimetaded presidendikandidaati seksuaalkiskjaks, edastab The Independent.

Nüüd teatas inglannast molelooja Vivienne Westwood, et talle ei meedi demokraadist presidendikandidaat Hillary Clinton, kes on oma suhtumise ja seisukohtadega põrgulik, kuid sama kehtib ka vabariiklase Donald Trumpi kohta.

«Tegelikult ei ole ameeriklastel kedagi valida, sest nii Clinton kui Trump on saast. Clinton on olnud alati vaenu- ja vihaõhutaja ning kui temast president saab, vajub USA veelgi sügavamale sohu. Kui ma oleks ameeriklane, ei hääletaks ma kummagi kandidaadi poolt. Kui oleks kandidaat, kes on oma vaadetelt keskkonnakaitsja ja roheline, siis hääletaksin tema poolt,» teatas Westwood.

Ta lisas, et talle ei meeldi ka praegune president Barack Obama, kuna tema ajal on olnud suuri probleeme rahanduses ja tervishoius.

«Riigijuhid vist tahavad meie planeedil elu väljasuretada, sest loodust tuuakse pidevalt äritegevusele ja jõukaks saamisele ohvriks. Kui nad süsteemi ei muuda, siis kaome kõik. Poliitikute vahel ei ole võimalik valida, nad kõik nagu ühe vitsaga löödud,» teatas moelooja.