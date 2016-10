Video: eksperdid demonstreerisid, kuidas Kim Kardashian oleks saanud end vabastada

35-aastane Kardashian sõnas hiljem politseile ja meediale, et teda ähvardati relvaga, ta jalad-käed seoti kinni ning ta suleti vannituppa, edastab Daily Mail.

Briti julgeolekueksperdid lõid samasugused olukorra nagu oli Kardashiani Pariisi luksuskorteris ning näitasid, kuidas staar oleks saanud end vabastada.

Eksperdid tegid video, millel näidatakse mitut võimalust, kuidas jalgade ja käte ümber olevat nööri või muud lõhkuda.

Ekspertide sõnul kasutavad kurjategijad sageli ohvri kinnisidumiseks majapidamistes leiduvat, nagu näiteks kleeplinti, nööri või plastikribasid.

«Tavaliselt panevad ohvrid käed kokku «palveasendisse» ja siis tõmbavad kurjategijad lindi, nööri või plastikriba ümber randme, kuid lihtsa tehnika abil saab sellest vabaneda,» selgitasid asjatundjad.

Videos on näha Kim Kardashianit meenutavat näitlejannat, kes on ohvri rollis. Relvastatud «röövlid» seovad ta käed ja jalad kinni ning panevad ta vanni.

Naine näitab siis, kuidas lihtsate võtetega saab end vabastada. Ta vabastab oma käed, liigutades käsi nii, et plastikriba annab järele, mis võimaldab tal esmalt ühe ja siis teise käe vabastada.

Teiseks viisiks, kuidas käsi vabastada, on kasutada võitluskunstidest tuntud liigutust ning tõmmata jõu abil käte ümber olev katki.

Kui jalad ja käed on seotud nii, et on ühenduses, siis tuleb liigutada jalgu, et käte ümber olev järele annaks.

Kui randmete ümber on kleeplint, siis saab ka selle jõuga katki tõmmata, kuid kleeplinti saab hõõruda ka mõne terava objekti vastu, et see katki läheks. Sama kehtib ka jalgade kohta.

Pariisi politsei uurib Kardashian ehete röövi, kuid seni ei ole sellega seoses veel kedagi tabatud ega ehteid leitud. Küsimusi on tekitanud see, miks maja uksehoidja viis politsenikeks riietunud kurjategijad staari korterisse.