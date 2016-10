Video: teadlased lõid «kosmoseriigi», mis kannab nime Asgardia

Asgardia nime kandev «riik» peaks Maad kaitsma kaheti: esmalt kosmilise sõja ja teisalt ohtlike asteroidide, kosmoseprügi ja vananenud satelliitide eest, edastab The Independent.

Asgardia esimene kosmoses elamist võimaldav satelliit jõuab kosmosesse 2017. aastal, kuid edaspidi loodetakse saata veel satelliite, kus hakatakse elama nagu riigis, seal tegeletakse majanduse, kaubanduse ja teadusega ning sinna on oodatu Maa kõikide riikide elanikke.

Teadlastemeeskond teatas, et Asgardia sai nime põhjala mütoloogilise taevalinna järgi, mida valitses jumal Odin.

Teadlastegruppi juhib Austrias Viinis tegutseva kosmoseuuringute keskuse juht Igor Ashurbeyli, kes on samas ka UNESCO kosmoseteaduse komitee juht.

Tema sõnul luuakse Asgardia maailmakuulsate teadlaste, inseneride, ettevõtjate ja juriidiliste ekspertide koostöös ning sellest saab uus «riik», mille kodanikuks saamiseks saab taotluse esitada.

Ashburbeyli sõnul tahavad nad saada tõeliseks riigiks, millel on olemas kõik riigi tunnused.

«Asgardia on siseseisev ja sõltumatu riik, mis tulevikus peaks olema ÜRO liige. Asgardia loosungiks on «Rahu kosmoses» ja eesmärgiks on hoida ära Maa riikide sõjaliste konfliktide laienemist kosmosesse. Sel riigil on oma filosoofia, ollakse avatud kogu inimkonnale ja üksikisikutele hoolimata nende isikute rassist, usust, majanduslikust ja sotsiaalsest staatusest,» teatasid projekti loojad.

Kõik, kes soovivad, saavad taotleda selle riigi kodakondsust.

«Ükskõik, kes Maal elavatest inimestest soovib saada Asgardia kodanikuks, siis ta saab seda. Tuleb täita sooviavaldus, millele märkida ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja sünniriik,» teatasid teadlased.

Lisaks soovitakse Asgardia projektiga luua uued kosmose kasutamise ja hõivamise reeglid ning kes ja kuidas peaks kosmost kasutama. Eesmärgiks on takistada kosmoses sõjapidamist ja aidata kaasa inimkonnas rahu säilimisele. Inimkond unistab teiste planeetide, nagu näiteks Marss, koloniseerimisest, kuid et seda teha, peab valitsema nii meie planeedil kui kosmoses rahu.

«Inimkonna tulevikku silmas pidades tuleb teha kõik, et see oleks rahueesmärgiline. Loodame, et tulevikus elava inimesed nii Maal, mõnel teisel planeedil kui kosmosse rajatud kunstlinnades,» selgitas Kanada Montreali McGilli ülikooli kosmoseinstituudi teadlane Ram Jakhu.

Asgardia esmaülesandeks on inimkonna kaitsmine nii inimeste loodud kui kosmiliste ohtude eest, nagu näiteks kosmoseprügi, päikesepursked ja päikesetuul ning asteroididega kokkupõrked.

Teadlaste arvates on kosmilisi ohte alati alahinnatud. Uuringud on näidnud, et kui kosmoseprügi ja päikesetuul jõuavad Maale, siis on tõenäoliselt ees oodata globaalset kommunikatsioonisüsteemide varisemist.