Populaarne Venemaa meelelahutuskanal TNT jõuab Eesti vaatajateni

TNT tugevuseks ja eripäraks on keskendumine parimale meelelahutusele – programmi põhiosa moodustavad teleshowd, huumorisaated ja sisukad seriaalid. Tänu sellele on TNT olnud vaatajate lemmik pikki aastaid ja seda eriti nooremate vaatajate hulgas. Eestis ja Lätis on telekanal TNT olnud valitud kaabelvõrkudes kättesaadav alates kevadsuvest. Nüüd on levivõimalused veelgi avardumas.

Lätis on telekanal TNT alustanud väga edukalt, olles eriti populaarne noorte vaatajate seas. Kui kogu teleauditooriumist oli TNT osakaal Läti TNS Kantar andmetel septembris 2,3 protsenti, mis on värskelt uuele turule sisenenud telekanali jaoks väga hea näitaja, siis 15-34-aastased Läti elanikud veetsid TNT seltsis koguni 6 protsenti kogu telerivaatamise ajast. Selle tulemusega oli TNT kõigi Lätis nähtavate telekanalite arvestuses kolmandal kohal. Sama positiivset vastuvõttu on oodata ka Eestis.

Andzejs Pjateckis, TNT eksklusiivse Baltikumi partneri Global Media peadirektor ütles, et TNT-d oodati Baltikumi turule mitu aastat ja lisas. «Meil on hea meel, et see sai teoks. Olen veendunud, et see on kanal, mille pärast tasub teler sisse lülitada. Suur tänu TNT juhtkonnale otsuse eest alustada ülekandeid ka Baltimaadesse!»

Ka koduriigis Venemaal on TNT sügishooaeg käivitunud väga hästi, olles sihtauditooriumis, 14-44-aastaste venemaalaste seas ülekaalukalt vaadatuim telekanal. Ka Venemaa kõige vaadatumate saadete pingerea eesotsas domineerivad TNT saated nagu «Selgeltnägijate tuleproov», komöödiasari «Olga», «Kord Venemaal», «Stand up» ja nii edasi.

TNT vaatamiseks tuleb pöörduda oma kaabellevioperaatori poole.