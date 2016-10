Avandid oleks kodu põlema pannud!

Nii mõtles asja katsetada ka Avandite pere ja pani kriidid ahju sulama.

Pärast esimest katset sai naine aru, et oli kogemata ahju pannud jääkuubikute jaoks mõeldud vormi ja see sulas koos kriitidega. «Uus laar läheb muffinivormi... kui see toss ära kaob toast,» hoidis Liis-Katrin inimesi sotsiaalmeedia kaudu kursis. Ühtlasi postitas ta kommentaaridesse pildi sulanud kraamist ja sellest, mida arvas asja kohta tema poeg.

Järgmine ports läks ahju nagu kord ja kohus, silikoonvormis.

Aga ka see ei läinud plaanipäraselt. «Nii... kui tahate ise teha siis passige peale, ma käisin ära korra ja kriidid läksid ahjus leegiga põlema... päris ohtlik värk...» kirjutas ta mõni aeg hiljem ja lisas pildi just mitte kõige apetiitsematest rasvakriitidest.

«Märt viskas vett ahju ja jäi peaagu kulmudest ilma,» tõmbas Avandite naispool teemale joone alla.