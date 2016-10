Hispaania arst sünnitas 62-aastasena kolmanda lapse

Lina Alvarezel on varasemast kaks last, kellest üks on 28-aastane ja teine kümneaastane. Naine teatas, et kolmas laps oli väga oodatud, kuna ta tunneb end tema tõttu noorena, edastab The Independent.

Loode-Hispaanias Lugos elava Alvarezi tütar sündis kaks nädalat enne tähtaega keisrilõike abil ja kaalus üle kolme kilogrammi.

Naisel tekkis menopaus 20 aastat tagasi, kuid kuna ta tahtis veel ühte last, läbis ta viljakusravi, mis oli edukas.

Arsti lapsesaamine tekitas Hispaanias arutelu, millise vanuseni tohiks naised viljakusravi saada. Mitmed naistearstid arvasid, et 62-aastasena lapse saamine näitab selle naise hoolimatust.

«Kui minu tütar on 30-aastane, olen mina 90-aastane. Heaoluühiskonnas on inimeste eluiga pikem kui kunagi varem ja ma tahan elada vanaks. Tahtsin juba varem veel ühte last saada, kuid arstid sõnasid, et olen liiga vana. Sain lõpuks oma tahtmise, mu kolmas laps hoiab mind noore ja energilisena,» teatas hispaanlanna.

Naise kõige vanem laps, 28-aastane poeg Exiquio sündis vigasena ja ka see oli põhjus, miks naine veel ühte last soovis.

Alvareze teine laps, poeg Sam sündis kui ta oli 52-aastane, enne seda rasedust sai ta samuti villjakusravi.

Ametlikel andmetel on kõige vanem sünnitaja Indias elav Daljinder Kaur, kes sai lapse 70-aastasena ja ilma viljakusravita.