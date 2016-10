Hollandi meedia sai stjuardessi salajase seksipäeviku

46-aastane nelja lapse ema pidas päevikut, milles on kirjas kõik seksiseiklused, mis toimusid tema ja ta kolleegide vahel, edastab Daily Mail.

Naise abikaasa leidis päeviku, mille kohaselt leidsid stjuardessi seiklused aset aastaid, ta seksis lennu ajal kokpitis kui ka sihtkohtade hotellides pilootidega.

Abikaasa otsustas naisele kätte maksta sellega, et saatis digitaalsel kujul päeviku Hollandi meediaväljaannetele, tekitades sellega skandaali.

Transavias tekkis pärast päevikuleket kriis, nii lennufirma kui päevikut pidanud stjuardess läksid kohtusse, et päevikus kirjas olevate «kuumade sündmuste» detailid ei jõuaks meediasse.

Transavia teatel ei olnud abikaasal õigus oma naise päevikut avalikustada, sest seal on lennufirma töötajate kohta isiklikku ja kompromiteerivat materjali. Samuti saab selle tõttu kannatada lennufirma maine.

Päevikus on kõikide nende isikute nimed, kellega stjuardess aastate jooksul on harrastanud abieluvälist seksi. Mitmed neist seksipartneritest on abielus.

Anonüümseks jääda soovinud stjuardessi sõnul ei ole ta päevikus kirjas olev tõde, vaid suur osa sellest on väljamõeldis, kuid Transavia arvates naine valetab ja neil on õigus oma mainet kaitsta. Lennufirma edastas töötajatele instruktsioonid, et nad ei tohi meediale juhtnut ja lennukite pardal toimuvat kommenteerida.

Transavia käivitas firmasisese uuringu, mis peaks andma vastuse, kas stjuardessi päevikus on kirjas tegelik elu või on see fiktsioon. Hollandi lennundusametnike teatel nad ei sekku, kuna see on Transavia siseprobleem.

Transavia kuulub KLM/Air France`ile.