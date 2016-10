Pildid: mees lõhkus hiidsisaliku fossiili, kuid liimis selle uuesti kokku

Ta asus fossiili peitli abil ülejäänud pinnasest eemaldama, kuid protsessis sai see kannatada. Fossiili suuruse tõttu langetas ta otsuse see osadeks teha, siis oli tal lihtsam see koju viia ja restaureerida.

Mees korjas suure hoolega osad kokku ja on viimased kaks aastat neid nagu puslet uuesti kokku pannud, asendades puuduvad osad omaloodutega.

Nüüdseks on fossiil oma esialgse ilme tagasi saanud ja inglane edastas sellest pildid meediale.

Paleontoloogide teatel on see fossiil Walesist leitud plesiosauruste fossiilidest suurim. Ka Šotimaa kuulus Loch Nessi koletis on plesiosaurus. Neil oli väike pea, pikk kõhn kael, kilpkonnaga sarnane keha ning neli jäset. Nad elasid juuraajastul.