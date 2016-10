Leonard Cohen on valmis surema: loodetavasti pole see ebamugav

82-aastane Kanada staar ütles The New Yorkerile, et tema tervis on halvenenud ja tal on terve kollektsioon lõpetamata muusikat.

«Ma kardan, et ma ei jõua neid laule lõpetada. Või jõuan, kes teab... Võibolla saan uut jõudu. Kuid ma ei julge end seostada mingi spirituaalse strateegiaga,» ütles Cohen.

«Mul on veel natuke tööd teha, mõned asjad ajada. Kuid ma olen valmis surema ja ma loodan, et see pole liialt ebamugav,» lisas ta.

Cohen neljateistkümnes stuudioalbum «You Want It Darker» ilmub 21. oktoobril.