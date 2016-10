Michael Jackson purustas enimteenivate surnud kuulsuste rekordi

Popikuningas jõudis Forbesi nimekirja tippu tänu 825 miljoni dollarilisele sissetulekule. Osaliselt on see seotud Jacksoni osaluse müügiga Sony/ATV Music Publishing kataloogist, mille hulka kuulub The Beatlesi lugude arhiiv.

Jackson on enimteenivate kuulsuste edetabeli tipus olnud alates surmast 2009. aastal, välja arvatud 2012. aastal, kui esikohal oli tema hea sõber Elizabeth Taylor.

Kaugel teisel kohal on koomiksi «Peanuts» looja Charles M. Schulz ja kolmandal hiljuti lahkunud golfilegend Arnold Palmer.

Viimase 12 kuu jooksul enimteeninud surnud kuulsused: