Kim Kardashian andis kohtusse teda valetajaks nimetanud lehekülje

Khloe Kardashian on esimene pereliige, kes on avalikult kommenteerinud Pariisis toimunud juveeliröövi.

Populaarse tõsielusarja "Keeping Up With the Kardashians" filmimine pandi määramatuks ajaks pausile pärast seda kui Kim Kardashian Westi relvaähvardusel Pariisis rööviti.

Hirmsa juveeliröövi üle elanud Kim Kardashian on väidetavalt lubanud, et ta ei eputa enam sotsiaalmeedias oma luksusliku eluga.

Kardashianide suguvõsa hiilgus ja viletsus

Kopp-kopp – kes on? – Kopp-kopp – kes on? – Kopp-kopp – kes on? – Philip Glass. Selline on üks anekdoot minimalistlikust heliloojast Philip Glassist. Oleks too helilooja koputanud esmaspäeval reality-tähe Kim Kardashiani Pariisi korteri uksele, oleks enam kui kümne miljoni dollari väärtuses juveele tõenäoliselt Kimil jätkuvalt laekas seisnud.