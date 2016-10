Video: Calais`«džunglit» külastanud Lily Allen puhkes nutma

Allen teatas, et britid ei ole teinud piisavalt väga viletsates oludes elavate põgenike heaks, takistades nende pääsemist üle La Manche`i väina Ühendkuningriiki, edastab Daily Mail.

Laulja kohtus põgenikelaagris elava 13-aastase Afganistanist pärit poisiga, kes on mitmel korral üritanud oma eluga riskides pääseda mõnele Ühendkuningriiki suundunud veoautole, kuid seni ei ole see õnnestunud.

Poisi teatel elab ta isa juba mõnda aega Birminghamis, kuid tema on olnud kaks kuud «džunglis» lõksus.

«Selle poisi elus on olnud mitmeid etappe ja üleelamisi. Meie, britid oleme sõdinud Afganistanis, jättes afgaanid äärmusrühmituse Taliban haardesse, kuid nüüd riskivad afgaanid jälle oma eluga, et pääseda uue elu alustamiseks Suurbritanniasse. Vabandan oma riigi pärast ja selle pärast, et oled pidanud kannatama,» lausus lauljanna poisile.

Allen esines pärast Calais´«džungli» külastamist BBCs Victoria Derbyshire´i saates, milles puhkes nutma, kui nähtut kirjeldas.

Alleni sõnul abistas ta Calais` humanitaarorganisatsioonis, mis sorteerib annetustena toodud asju, mida jagatakse selle laagri tuhandetele põgenikule.

Samuti kohtus ta mitme naise ja nende lastega, kes seal elava ning kuulis lugusid raskustest, ellujäämistest ja lootusest paremale elule.

«Põgenikud on väga kaugel paikadest, mis nende jaoks tähendasid turvalisust, stabiilsust ja armastust. Arvan, et mitte keegi ei valiks vabatahtlikult «džunglis» elamise, mitte keegi,» nentis staar hiljem antud intervjuus.

Allen lubas Calais`laagri elanikke aidata sõnades, et ta on sageli sündmustel koos miljonäridega ning ta teeb kõik, et jõukad oma «rahakotti tuulutaksid».

Prantsusmaa president François Hollande sõnas, et enne talve plaanitakse Calais` laager lõplikult tühjendada ning sisserännanud paigutatakse üle Prantsusmaa ametlikesse põgenikekeskustesse.

Calais` laagrit peetakse Euroopa riikide migrandipoliitika läbikukkumise sümboliks.

Prantsuse võimude teatel on Calais`ja Dunkirki piirkonnas üle 10 000 põgeniku, kellest sajad üritavad iga päev pääseda veoautodel Ühendkuningriiki.