Jim Carrey endise kallima ema: staar nakatas mu tütre kolmel korral suguhaigusse

Lisaks emale Brigid Sweetmanile andis Carrey kohtusse ka White´i kunagine abikaasa Mark Burton, kuid Carrey on eitanud naise nakatamist, edastab People.

30-aastane White, kes oli Iiri päritoli meigikunstnik, tegi möödunud aasta septembris Los Angeleses ravimite üledoosiga enesetapu.

Naise ema tegi avalduse, milles teatas, et Carreyl peaks olema tema tütre halva kohtlemise pärast häbi, kuna staar manustas talle ka retseptiravimeid, mis tekitasid depressiooni ja võisid ta enesetapuni viia.

«Jim Carreyl peaks olema häbi, kuidas ta kohtles minu tütart ja ka selle tõttu, kuidas ta kasutab Hollywoodi advokaate minu tütre abikaasa Marki maine kahjustamisel. Samuti nakatas staar mu tütre vähemalt kolmel korral suguhaigusse, kuid ta ei võta seda omaks. Carrey hästi tasutud advokaadid üritavad meie perel suu sulgeda, kuid me ei lase seda teha,» teatas surnud naise ema.

Sweetman andis Carrey kohtusse süüdistades teda oma tütre tapmises ja ravimite ebaõiglasel eesmärgil kasutamises.

Kohtudokumentide kohaselt olevat Jim Carrey varjanud Cathriona White`i eest, et tal diagnoositi 2013. aasta jaanuaris suguhaigus ning ta külastas Los Angelese suguhaiguste kliinikut varjunime Jose Lopez all. White`il olevat tekkinud suguhaiguse sümptomid pärast Carreyga seksimist ja ta uuris mehelt, et kas ta võis selle saada temalt.

Väidetavalt sai White Carreylt 2013. aastal esimest tüüpi genitaalherpese, teist tüüpi genitaalherpese ja gonorröa.

Pärast seda olevat Carrey nõudnud, et White allkirjastaks tema advokaatide poolt koostatud dokumendi, milles sätestati, et naine ei tohi pärast lahkuminekut nende suhte jooksul toimunut kuskil avaldada. White keeldus sellele dokumendile allkirja andmast.

Carrey advokaat Martin Singer sõnas, et on Cathriona White`i ema käitumine on mõistetav, kuna ta kaotas oma tütre ja otsib süüdlast, kuid Carrey ei ole süüdi.

«Ema suunas oma viha ja valu Jim Carreyle. Ta käitub samamoodi nagu Cathriona White`i ekskaasa, kes samuti tahab naise kaotuse eest kätte maksta. Cathriona White pesi avalikkuses oma pere «musta pesu» öeldes, et ta oli 15-aastane, kui ta emaga tülli läks ja ema ta kodust välja viskas,» lisas advokaat.