Millistes filmides hukub enim tegelasi?

2014. aastal vaatajateni jõudnud superkangelaste linateoses «Guardians of the Galaxy» hukub 83 871 tegelast, mis on tegelaste hingehetimise rekord.

Teisel kohal on 2014. aasta fantaasiapõnevik «Dracula Untold», mis põhineb krahv Dracula legendil ning milles kaotab elu 5687 tegelast.

Kolmanda positsiooni haaras 2002. aasta linateos «The Sum of All Fears», milles näeb selliseid staare nagu Ben Affleck, Morgan Freeman ja James Cromwell, kuid seal hukub 2922 tegelast.

Neljas on 2003. aasta fantaasiafilm «Lord of the Rings: The Return of the King», mille režissööriks on Peter Jackson ja mis põhineb Briti kirjaniku J.R.R. Tolkieni teosel. Selles filmis kaotab elu 2798 tegelast.

Viiendal kohal on märulifilm «300: Rise of Empire», mis põhineb Frank Milleri Dark Horse Comics koomiksitel. Selles hukub 2234 tegelast.

Kuues on jällegi «The Lord of the Rings», pealkirjaga «Two Towers». See 2002. aasta fantaasiafilm valmis enamjaolt Uus-Meremaal ning peategelane Frodo ei pääse sõrmusest. Seikluste käigus kaotab elu 1741 tegelast.

Seitsmendale kohale paigutus hukkunute arvu poolest ulmefilm «The Matrix Revolutions», mis on «Matrixi» filmidest kolmas. 2003. aasta linateoses, milles peategelast Neot mängib Keanu Reeves peab eluga jätma hüvasti 1647 tegelast.

Kaheksas on 2014. aasta film «Hobbit: The Battle of the Five Armies», mis on fantaasiafilmide triloogias kolmas, põhinedes J.R.R. Tolkieni 1937. aasta raamatul «The Hobbit: Or There and back Again». Selles filmis kaotab elu 1417 tegelast.

Üheksas on klassikaks kujunenud ajalooline seiklusfilm «Braveheart», mis räägib Šotimaa ajaloost ja mille peaosas on Mel Gibson. See film teenis 1995. aastal rekordilise kassatulu, mis oli 210 409 945 dollarit. Filmis hukub 1297 tegelast.

Kümnendal positsioonil on 2012. aasta film «The Avengers», mis põhineb Marvel Comics superkangelaste koomiksil ning selles hukub 1019 tegelast.

«Guardians of Galaxy» režissöör James Gunn kommenteers Twitteris oma filmi surnute arvu tõttu esikohale paigutumist: «Niisiis, GoG on «kõige tapvam film», mulle see meeldib».