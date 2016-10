Video: iraanlased nõudsid asepresidendi tagasiastumist, kuna ta kätles võõrast «meest»

Iraani meedia näitas, kuidas Masoumeh Ebtekar kätles oletatavalt meesoost poliitikut, kuid hiljem ilmnes, et tegemist ei olnud mehega, vaid Saksamaa naissoost keskkonnaministri Barbara Hendricksiga, kellel on lühikesed juuksed ja kes kandis pükskostüümi.

Iraani meedia pahandas hiljem, et miks nägi sakslanna välja nagu mees.

Teheranis tegutsev ajakirjanik Sadegh Ghorbani edastas Twitteris, et see kätlemine tekitas mõneks ajaks meedias ja sotsiaalmeedias furoori, kuna arvati, et Saksa naisminister on mees.

Oma kodumaal said mõlemad naised «peksa», kuna Ebtekar kätles «meest» ja Hendricks lõi kampa «terroristiga».

Saksa kristlikust demokraadist poliitik Thomas Feist sõnas pärast Hendricksi ja Ebtekari kohtumist, et Saksamaa peaks oma poliitilisi partnereid hoolikamalt valima.

Ebtekar sai läänes kuulsaks juba 1979. aastal, mil ta oli Teheranis USA saatkonda rünnanud ja 52 diplomaati pantvangi võtnud üliõpilaste esindaja.

Iraan oli pikka aega tuumaprogrammi ja majandusanktsioonide tõttu isolatsioonis, kuid selle aasta jaanuaris need tühistati.

Sakslanna Iraani külastamine oli skandaalne veel selle tõttu, et tegemist on islamiriigiga, kus seksuaalvähemustesse suhtutakse halvakspanuga. Hendricks teatas 2013. aastal, et ta on lesbi, olles samas esimene naissoost seksuaalvähemusse kuuluv minister.

Iraani seaduste kohaselt on homoseksuaalsus karistatav surmanuhtlusega. Wikileaksi andmetel on Iraanis alates 1979. aasta islamirevolutsioonist hukatud vähemalt 4000 homoseksuaali.

Samuti on selles riigis naistel väga vähe õigusi. Hiljuti kajastati maailma meedias, kuidas iraanlannad võitlevad õiguse eest sõita jalgrattaga.

Ebtekar on Iraani esimene naissoost asepresident, olles selles ametis alates 1997. aastast.