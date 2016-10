Kas Melania Trump viitas pluusiga oma mehe videoskandaalile?

USA meeldia teatel kannab Melania Trumpil seljas olnud Gucci pluus nime Gucci Pussy-Bow Silk Crepe de Chine Shirt, lühendatuna Pussy-Bow ja maksab 1100 dollarit (994 eurot).

Sõna «pussy» on ameerika inglise keeles slängisõna ja viitab naiste suguelunditele. Melania Trumpi pluusil viitas «pussy» kaela juures olevale paelale, mida sai lipsu panna. Tõlgendus oli seega kahetähenduslik.

USA meedia noppis 2005. aasta skandaalsest videost välja, et nüüdne presidendikandidaat ütles seal «I can grab them by p***y» (Võin haarata neil v****t).

Paljud väljaanded, näiteks Business Insider, People ja Vanity Fair arutasid Melania Trumpi pluusivaliku teemal, küsides, kas see oli meeleavaldus, iroonia, huumor või kriitika Donald Trumpi aadressil.

Melania Trumpi roosa pluusi teemal pidi sõna võtma ka Trumpi kampaaniameeskond, mis kinnitas, et proua Trump valis pluusi, mis sobib kokku ta pikkade pükste ja kingadega.

Samas on teada, et Melania Trump on endine modell, kes tunneb kõiki moe ja riietumise nüansse ning oskab edastada rõivaste abil sõnumeid.