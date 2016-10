Raadio Uuno asemel tegevust alustav raadiojaam sai nimeks MyHits

Mis on uue raadiojaama nimi ja millal see eetrisse jõuab?

Juba praegu on kuulda uue raadiojaama sagedustelt uuele jaamale omaseid rütme. Uus raadio alustab juba tuleval esmaspäeval 17. oktoobril ja selle nimi on MyHits!

Milline on MyHits'i programm ning muusika?

Programmi ja muusikavaliku oleme kokku pannud vastavalt sellele, mida rahvas meile rääkis ja mida rahvusvaheliste koostööpartnerite uuringud meile näitasid. Need uuringud olid eriti põnevad - tehtud vastavalt sihtrühmadele ja nende jooksvale muusikaeelistusele piltlikult öeldes reaalajas. Seega saame öelda, et MyHits sündis otseses mõttes raadiojaama sihtrühma abiga ja viib selle soovid omakorda kokku maailmatasemel produktsiooniga. Testime järjepidevalt sihtrühmas muusikat, et leida kuulajatele kõige rohkem meeldivaid lugusid. Uue raadiojaama mõte ongi jälgida kiivalt rahvusvahelisi trende ja tuua neid igaüheni.

Kes on MyHits'i tegijad?

Juba esmaspäeva hommikul kell kuus kostuvad meie sagedustelt hommikuprogrammi juhtide Indrek Vaheoja ja Piret Laose lõbusad hääled. Teiste tegijate pealt veel saladusloori ei tahaks tõsta, aga neid on ja nad on põnevad, teistmoodi.

Kust ma MyHitsi kuulata saan?

Võimalusi on mitu. Raadiost leiab MyHits’I sagedustelt (Tallinnas 97,2MHz, Tartus 97,2MHz, Pärnus 91,0MHz, Võrus 92,3MHz, Põlvas 92,3MHz, Kesk-Eestis 97,4MHz, Saaremaal 97,4MHz, Rakveres 89,8MHz, Lääne-Eestis 99,8MHz, Muhumaal 104,5MHz ). Appid leiab nii AppStorest kui ka Google Playst. Meid leiab ka kodulehelt www.myhits.ee, Facebookist, Instagramist, Snapchatist no tegelikult alates järgmisest nädalast leiab meid kuhu iganes sa vaatad.