NASA: järgnevatel kuudel tabab Marssi võimas liivatorm

Marsil on lokaalsed liivatormid sagedased, tavaliselt esineb neid selle planeedi kevade ja suve perioodil lõunapoolkeral kui Marss on Päikesele kõige lähemal, edastab edastab sci-news.com.

Harvematel juhtudel tekib mitmest lokaalsest liivatormis üks suur liivatorm, mis on nii võimas, et paiskab liiva atmosfääri, tekitades tugevad liivakeerised ja muutes planeedi pinnal olevate objektide nägemise võimatuks.

«Nüüdse liivatormi hooaja keskpunkt on 29. oktoobril. Varasematele andmetele toetudes saame ennustada, et tegemist on kogu Punast planeeti haarava tormiga. Sel ajal võib temperatuur muutuda kuni 40 Kelvini võrra, kuna liiva tõttu atmosfäär soojeneb. Liivatorm võib ulatuda Punase planeedi pinnalt kuni 60 kilomeetri kõrgusele,» teatasid JPLi teadlased James Shirley ja Michael Mischna.

Marsil on kogu planeeti katvaid liivatorme olnud alates 1924. aastast üheksal korral, viis viimast on olnud aastatel 1977, 1982, 1994, 2001 ja 2007. Tegelik liivatormide arv on suurem, sest on aastaid, mil seda planeeti ei ole olnud uurimas ühtegi uurimissondi ega kulgurit ning Maa ja Marsi asend ei ole võimaldanud liivatorme uurida teleskoobiga.

Shirley sõnul tekivad liivatormid Punasel planeedil teatud mustri ja ajavahemike järgi ning oma rolli mängib ka teiste planeetide mõju.

See mõju kasvab ja kahaneb 2,2 aasta pikkuses tsüklis, olles mõnevõrra pikem kui Marsi aasta, mis on 1,9 Maa aastat.

Selle aasta liivatormi algusolud on sarnased varasemate aastate omadega, kuid kogu Marssi haarava liivatormi tingimused on tekkefaasis.

NASA Mars Reconnaissance Orbiter hoiab Punasel planeedil ja sellel toimuval järgneva paari nädala jooksul pingsalt silma peal.