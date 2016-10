Video: uus teooria filmi «Titanic» Jacki kohta: mässuline Rose mõtles ta välja

Režissööri ja stenaristi James Cameroni käe all valminud film räägib 17-aastasest mässumeelsest Rose´ist, keda sunnitakse raha ja perekonna maine nimel abielluma rikka mehega, keda ta ei armasta. Seilates uppumatuks peetava Titanicu pardal Ühendkuningriigist USA suunas, tunneb noor naine, kuidas ta kõrgseltskonna kitsarinnalisuse ja rangete tavade tõttu «lämbuma» hakkab. Ta plaanib teha enesetapu ja hüpata üle parda merre, kuid teda takistab kolmandas klassis reisiv kunstnik Jack. Rose´i ja Jacki vahel lahvatab romaan ja noored plaanivad koos New Yorgis laevalt maha minna, kuid Titanic upub ning alajahtunud Jack sureb.

Alates 1997. aastast on selle filmi ümber keerelnud mitmeid teooriaid, hiljuti ilmus veel üks.

Selle kohaselt ei ole Jacki kunagi olemas olnud, vaid Rose lõi selle mehekuju, et ta suudaks ahistavates oludes ja hiljem laevahukus ellu jääda. Ehk Jack on Rose´i mehelik osa, tema mässav ja julge vaim.

Sotsiaalmeedias spekuleeritakse, et kuna noort naist sunniti vägisi abielluma ja ülikooli pooleli jätma, siis tekkis tal depressioon ja psüühilised häired, mis laeva kitsastes oludes võimendusid.

Jackis on olemas kõik see, mis Rose´i kihlatus Calis puudus. Seega ei pruugi see isik olla reaalane, vaid kujutluse vili.

Filmis on stseen, milles Jack ütleb Rose´ile, et ta peab end ahistavatest oludest välja murdma, muidu ta hing sureb, kuid naine kõigub siis veel vana ja uue vahel. Rose`i jaoks saab mudepunktiks ema ja teiste naiste vihjed ta pulmade ja tulevase elu kohta ning ta langetab otsuse tuttav elu seljataha jätta. Rose leiab endas sügaval peidus olnud südikuse ja julguse.

Uue teooria kohta käiv video lõpeb stseeniga, milles eakalt Rose´ilt küsitakse Jacki kohta ja talle mainitakse, et laeva reisijate nimekirjas ei olnud ühtegi Jacki.

«Loomulikult ei ole, ta elab ainult minu meeles,» teatab Rose.

See stseen on ka filmis.