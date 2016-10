Koerad haistavad kellaaegu

​Alexandra Horowitzi sõnul on koerte maailm täis tuhandeid lõhnu, mis kõik sisaldavad informatsiooni ja sõnumeid, kuid lõhnad näitavad neile loomadele ka seda, mis on kell, edastab Yle.

Nii mõnigi koeraomanik teab, et kui pereliikme tööpäev lõpeb ja ta hakkab koju saabuma, muutub koer rahutuks ja võib hakata käima ukse juures ootamas. See viitab, et koertel on «ninakell», mis reageerib õhu liikumisele ja lõhnade muutusele.

Horowitzi arvates ei ole koerte puhul tegemist niinimetanud kuuenda meelega, vaid ikkagi lõhnaga, sest koera nina ja aju suudavad eristada sadu lõhnanüansse.

Kui inimeste jaoks on olemas värske õhk ja ilus ilm, siis koerte jaoks on selles tuhandeid sõnumeid, mis keskkonnas toimub.

Horowitz kirjutas koerte haistmise teemal raamatu «Being a Dog», milles ta selgitab koerte haitsmist ja lõhna järgi orienteerumist ning päeva kulgemise tajumist.

Inimene tajub päeva kulgu kella vaadates, kuid ka lõhnade järgi nagu näiteks hommikukohv, kuid koerad ei vaja nii tugevat lõhna, sest nende ninas on 220 miljonit lõhnarakku. Inimesel on 5 – 7 miljonit lõhnarakku, mis lubavad eristada ainult 10 000 lõhnanüanssi.

«Iga päev lõhnab omamoodi ja tund tunnilt lõhnad muutuvad. Koerad tajuvad iga väiksematki lõhnamuutust, suutes selle järgi tajuda, millises faasis päev on. Nende jaoks on sõnumiks ka see, kui lõhna ei ole,» selgitas teadlane.

Horowitz lisas, et kui päeva jooksul tõuseb soe õhk üles, liigub hoone keskele ja langeb siis alla, teeb koer sellest oma järeldused.

Teadlase sõnul teab koer, millal peremees või perenaine hakkab koju saabuma just õhu liikumise ja lõhnade muutuse järgi.