Video: lennukid ja laevad kaovad Bermuda kolmnurgas kristallpüramiidi tõttu?

Aastakümnete jooksul on nii teadlased kui vandenõuteoreetikud üritanud mõistatust lahendada, kuid lõplikku selgitust ei ole seni leitud, edastab Daily Mail.

Väidetavalt võib laevade-lennukite kadumine olla seotud mereala põhjas oleva kristallpüramiidiga, mis on umbes 2000 meetri sügavusel. See struktuur olevat leitud neli aastat tagasi ning uurimine näitas, et see põhineb meie planeedil tundmatul tehnoloogial.

2012. aastal väitsid mitmed ulmeleheküljed, et teadlane, kes kannab nime Meyer Verlag avastas Atlandi ookeanist püramiidikujulise objekti, mis on kolm korda suurem kui Giza suur püramiid.

«Verlag on veendunud, et just see veealune püramiid mängib Bermuda kolmnurgas kümnete laevade ja lennukite kadumises rolli,» teatasid mitmed vandenõuleheküljed.

Samas ei ole ükski allikas kinnitanud, et see Verlag üldse eksisteerib ega ole kellegi väljamõeldud tegelane.

Lehekülje UFO Investigations Manual toimetaja Nigel Watsoni teatel on püramiidid inimkonna meeli köitnud tuhandeid aastaid ja selle tõttu ei peaks panema imeks, et üks selline struktuur on ookeanis. See ei olevat inimeste kätetöö, vaid see on sinna paigutatud maaväliste jõudude poolt. On ka neid teoreetikuid, kes arvavad, et sel püramiidil on meie planeedi ja inimkonna jaoks raviv toime ning ta tõmbab magnetina laevu ja lennukeid, millel on raske must energia.

Veel ühe teooria kohaselt olevat see püramiid iidse tsivilisatsiooni, väidetavalt Atlantise jäänus.

Peavoolu teadus ei ole püramiidi olemasolu ega selle toimet kinnitanud, kuigi väidetakse, et USA-Prantsuse teadlased nägid seda oma silmaga.