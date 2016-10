Uksehoidja kirjutas Kim Kardashianile avaliku kirja

Prantsuse politsei uurib juhtumit, kuid oletatavalt on staar ise ka süüdi, et röövlid tema vastu huvi tundsid, kuna ta uhkeldas oma ehetega sotsiaalmeedias, edastab US Weekly.

Nüüd kirjutas Hôtel de Pourtalès, mille luksusapartemendis Kardashian Pariisis olemise ajal ööbis, uksehoidja avaliku kirja, milles end kaitseb.

Meedia süüdistas uksehoidjat, et ta lubas politseinikeks riietunud isikutel minna Kardashiani korterisse.

40-aastase uksehoidja kiri on järgmine: «Kallis Kim, kui tunned oma kaelal relvametalli jahedust, on käes hetk, mil tuleb rahulikuks jääda, kuna siis tehakse valik elu ja surma vahel. Selles olukorras oli rahulikkus parim valik meie mõlema jaoks. Loodan, et oled katsumusest toibunud».

Uksehoidja sõnul sisenesid 3. oktoobri varahommikul Pariisi kaheksandas linnajaos asuvasse hoonesse viis meest, kes kõik kandsid politseivormi ja nõudsid kohtumist Kim Kardashianiga.

Uksehoidja teatel olid mehed relvastatud ja üks surus oma relva talle kuklasse juhuks, kui ta ei peaks nende käske täitma. Nii avaski mees kurjategijatele oma varuvõtmega Kardashiani apartemendi ukse.

«Üllatav on see, et uksehoidjal oli vaba juurdepääs staari apartemendile ning kuidas võltspolitseinikud teadsid, kus Kardashian Pariisis elab,» küsiti meedias.

Hilisem politseiuurimine näitas, et ukse juures ei olnud märke jõuga sissetungimisest, mis tähendas, et röövlitel oli vaba juurdepääs.

Kim Kardashian sõnas politseile, et tema jaoks oli uksehoidja väga rahulikuks jäämine imelik ja selle tõttu tundus mees kahtlane. Samas olid ta käed raudus ja ta kuklas hoiti relva ning sellest sai teha järelduse, et ta tegi nendega koostööd.

Kardashian kartis, et röövlid kas vigastavad, vägistavad või tapavad ta, kuid neid huvitasid ainult tema ehted.

«Röövlid ei rääkinud inglise keelt. Kim palus neid, et nad tema ja ta lapsed ellu jätaksid, nuttes samas hüsteeriliselt. Võimalik, et see mõjus,» teatas Kardashianile lähedalolev allikas.

Kim Kardashian on nüüdseks Los Angeleses koos kolmeaastase Northi ja kümnekuuse Saintiga tagasi. Kardashiani abikaasa, muusik Kanye West lükkas oma kontsertturneed edasi, et ta saaks olla kannatada saanud naise kõrval.