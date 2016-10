Robert DeNiro sõnul näeb Trumpi pooldaja Jon Voight hallutsinatsioone

Möödunud laupäeval paluti DeNirol öelda ameeriklastele, et nad hääletaksid, kuid staar ründas hoopis Donald Trumpi nimetades teda «rahvuslikuks katastroofiks» ning «koeraks ja seaks, kes ei tea, mida ta räägib», edastab The Independent.

Siis võttis sõna Voight, kes on teada-tuntud Trumpi pooldaja, öeldes et tal on DeNiro räige sõnavõtu pärast häbi.

Pärast seda sõnas DeNiro omakorda, et Voight ei näe selgelt, vaid tal on Trumpi ajupesuu tõttu hallutsinatsioonid.

«Voight on inimese ja näitlejana ok, kuid mitte Trumpi pooldajana. Vabariiklased on loonud Trumpist pildi nagu ta oleks terve mõistuse juures, kuid ta ei ole ja selline mees peaks saama presidendiks. See on kohutav, vabariiklased on valinud hävingutee,» teatas DeNiro pressikonverentsil.

DeNiro rõhutas kogu etteaste vältel, et Trumpi koht ei ole Valges Majas.

«Tahaksin talle rusikaga näkku virutada. Olen vihane selle tõttu, et see kloun jõudis kampaanias punkti, kus ta on kõik välja vihastanud. Ainuüksi selle tõttu ei tohi temast president saada,» lausus staarnäitleja.

Voight ei jätnud pärast DeNiro video avaldamist vastulööki andmata ja teatas Twitteris, et ta kolleeg on ropusõnaline.

«Tunnen suurt häbi, et Bobby DeNiro Donald Trumpi kohta selliseid sõnu kasutas. Trump on töötanud viimase pooleteise aastaga rohkem kui ükski teine kandidaat, et oma sõnum ameeriklastele edastada,» nentis Voight.

Trumpi presidendikampaaniat on saatnud pidevad skandaalid, kuna ta on räigete ja äärmuslike sõnavõttudega nii mõnegi isku ja grupeeringu välja vihastanud.

Möödunud nädalalõpul jõudis avalikusse 2005. aasta video, millel Trumpi on kuulda naiste kohta seksistlikke ja rõvedaid väljendeid kasutamas.

«Ma ei tea mitte ühtegi meest, kes vahel ei oleks naiste kohta selliseid väljendeid kasutanud ja seda just nooremana,» kaitses Voight Trumpi.