Video: Indias suri 68 päeva paastunud 13-aastane tüdruk

13-aastane Aradhana Samdariya paastus vastavalt oma usule, džainismile, juues rohkem kui kahe kuu jooksul ainult sooja vett, edastab BBC.

Tüdruk suri möödunud nädalal kaks päeva pärast paastu lõppu. Terviseekspertide sõnul suudab inimene söömata elus olla kaks kuud, kuid noor indialanna oli kauem ja see võis temalt elu võtta.

Politsei kahtlustab tüdruku vanemaid vägivallas, kuid Hyderbadis elav rikas pere eitab, et nad oleksid last sundinud kaua paastuma.

«Ta palus luba paastuda ja me andsime selle. Kui 51 päeva oli täis saanud, ütlesime et ta lõpetaks selle, kuid ta oli paastust nagu sõltuvusse jäänud,» teatas isa Manshi Samdariya.

Tüdruku surm käivitas India meedias ja sotsiaalmeedias diskussiooni, kas usu nimel paastumine tuleks seadusega keelata.

«Kogu rahvas peaks häbenema, et midagi sellist veel aset leiab. Isa guru soovitas perel, et tütar peaks 68 päeva paastuma ja seda reklaamima, kuna see mõjub pere juveeliärile hästi,» teatas inimõigusaktivist Achyut Rao.

Rao andmetel jõi tüdruk sooja vett, milles ei olnud lisaaineid ning seega ei saanud ta organism elutegevuseks vajalikku ja ta jäi nõrgaks.

Džainismis on pikk paast soovitatud. Selles usundis on eesmärgiks hinge vabanemine materiaalsest kehast, kuid seda tuleb teha jumala või kõrgema jõu abita, suurt rolli mängib askees.

Džainismis on kõikidel olenditel ja esemetel hing ning süüa tuleb taimetoitu. Samuti on selles usundis kolme kalliskivi mõiste, milleks on õige eluvaade, õige eluviis ja õige teadmine.

Nüüdisajal elab Indias umbes 1,5 miljonit džainat, kellest suur osa on Lääne-India jõukad kaupmehed.