Ajaloolane: Adolf Hitler kirjutas biograafia, mis aitas ta võimule

Šotimaa Aberdeeni ülikooli ajaloolase Thomas Weberi arvates on Hitleri enda kirjutatatud ka 1923. aastal ilmunud teos «Adolf Hitler: Sein Leben und seine Reden» (Adolf Hitler: tema elu ja kõned), edastab cnn.com.

Ametlikult on selle teose autoriks Hitleri suur poolehoidja, Esimese maailmasõja kangelane ja aadlik Victor von Koerber.

Ajaloolase arvates on 1923. aastal ilmunud raamat Hitleri enesereklaam, mis aitas ta võimule, kuna teda on seal kujutatud Saksamaa päästja ja «lunastaja Jeesusena».

Weberi teatel otsis ta materjali oma uue raamatu «Metamorphosis: How Adolf Hitler became a Nazi» jaoks ja ta leidis Lõuna-Aafrikas Johannesburgis arhiividokumentide seast sellise, mis kinnitab, et Hitleri elulooraamatu autoriks ei ole von Koerber, vaid keegi varikirjutaja. See viitab, et kirjutajaks võib olla Hitler ise, kes otsisi isikut, kelle nime all raamat välja anda ning von Koerber oli sobiv.

Arhiivis oli ka 1938. aastast pärit dokument, mis viitab otseselt Hitlerile.

Hiljem oli von Koerber natsivastane ja temast sai Briti luureagent. Ta tabati ja osa Teise maailmasõaja ajast veetis ta koonduslaagris.

Weberi andmetel rääkis von Koerber enne surma 1969. aastal Lõuna-Aafrikas, kuidas ta oli Hitleri elulooraamatuga seotud.

Ajaloolase arvates tabas Hitler üsna kiiresti ära avalikkusega manipuleerimise nõksu, mis aitas tal võimule pääseda ja Saksamaa oma kontrollile allutada.

«Ta leidis tühimiku, mille edukalt täitis oma poliitiliste ambitsioonidega, kaasates ka rahva, kes ei osanud juhis ohtu näha. Ta tõstis end juba enne võimule saamist jumala staatusesse,» nentis ajaloolane.