Põhja-Euroopa mõjukaim filmifestival PÖFF tähistab tänavu oma 20. sünnipäeva

1997. aastal PÖFFi direktori Tiina Loki poolt asutatud, algselt põhjamaade filmidele pühendatud väikefestival on aastate jooksul kasvanud suurürituseks, mille Rahvusvahelise Produtsentide Liitude Föderatsioon FIAPF kuulutas 2014. aastal temaatiliselt ja geograafiliselt piiramata võistlusprogrammi koostamisõigusega ehk nn A-kategooria festivalide hulka (selliseid festivale on maailmas kokku 15, sealhulgas maailma tippfilmifestivalid Cannes, Berliin, Veneetsia, Karlovy Vary jt). PÖFF on ainus sarnase au pälvinud filmifestival Põhja-Euroopas.

Samaaegselt PÖFFiga toimuvad ka kolm täiemahulist alafestivali: animatsioonfilmidele pühendunud Animated Dreams (16.–20. november), laste- ja noortefilmide festival Just Film (11.–20. november) ja rahvusvaheline lühifilmide festival Sleepwalkers (12.–16. november).

17.–24. novembrini toimub PÖFFi ja Baltic Evendi filmitööstuskohtumine Industry@Tallinn – üks Põhja-Euroopa suurimaid filmi- ja audiovisuaaltööstuse kohtumisi.

Kokku on PÖFFile tänavu oodata üle 800 rahvusvahelise filmi- ja audiovisuaaltööstuse professionaali, üle saja eesti ja rahvusvahelise ajakirjaniku ning tuhandeid filmifänne.

Kolm võistlusprogrammi. Auhinnad

Festivali programmi kuulub tänavu taas kolm võistlusprogrammi – Põhivõistlusprogramm, Debüütfilmide võistlusprogramm ja Eesti filmi konkurss – , mis on kokku pandud festivali rahvusvahelise programmitiimi poolt. Filme hindavad rahvusvahelistest filmispetsialistidest koosnevad žüriid.

Festivali nn kroonijuveeliks on programmidest kõige vanem ehk rahvusvaheline Põhivõistlusprogramm, kus näidatakse juba rahvusvahelist tunnustust pälvinud ja suuremat kinematograafilist kogemust omavate režissööride kõige uuemaid filme. Esmakordselt PÖFFi ajaloos on tänavu kõikidel Põhivõistlusprogrammi filmidel kas maailma- või rahvusvahelised esilinastused. Need filmid avalikustatakse 18. oktoobril, piletid lähevad müüki 21. oktoobril.

Põhivõistlusprogrammi filme hindav rahvusvaheline žürii annab välja järgmised auhinnad:

grand prix parimale filmile: preemia 10 000 eurot läheb jagamisele režissööri ja produtsendi vahel

parim režissöör: preemia 5000 eurot

parim operaator

parim stsenaarium

parim naisnäitleja

parim meesnäitleja parim filmimuusika.

Eelmisel aastal ilmavalgust näinud ning rahvusvahelist tähelepanu ja tunnustust pälvinud Debüütfilmide võistlusprogramm koosneb tärkavate talentide esimestest täispikkadest filmidest, mille PÖFFi rahvusvaheline programmitiim maailmale tutvustamiseks välja on valinud. Tegu on esimesi loomingulisi samme astuvate loojatega, kelle filmides kohtuvad alustavale kunstnikule omane otsimine originaalsete ideede ja tugeva kinematograafilise visiooniga. Need filmid avalikustatakse 12. oktoobril ning pileteid saab osta alates 14 oktoobrist.

Debüütfilmide võistlusprogrammi filme hindav rahvusvaheline žürii annab välja järgmised auhinnad:

parima filmi auhind: preemia 5000 eurot läheb jagamisele režissööri ja produtsendi vahel kaks žüriiauhinda.

PÖFFi kolmas programm on Eesti filmide konkurss, kus rahvusvaheline žürii valib festivali programmitiimi pool esitatud kandidaatide seast parima tänavuse Eesti filmi. Auhinnaks on 3500-eurone preemia, mis läheb jagamisele režissööri ja produtsendi vahel.

Lisaks annab PÖFF tänavu välja järgmised auhinnad:

Elutöö auhind teenekale Eesti loomeinimesele, kelle tegevus on andnud olulise panuse Eesti kultuuri ja filmi arengusse

Publiku auhind festivali populaarseimaks hääletatud filmile

Aasia Filmikunsti Edendamise Võrgustiku (NETPAC) žürii auhind parimale Aasia filmile

Rahvusvahelise Filmikriitikute Ühingu (FIPRESCI ) žürii auhind parimale võistlusprogrammi filmile

Oikumeenilise žürii auhind, mille annavad välja Eesti suuremate kongregatsioonide eesseisjad

Bruno O’Ya-nimeline stipendium ühele noorele Eesti näitlejale, kes on juba ka rahvusvaheliselt silma paistnud.

Kõrvalprogrammid ja erilinastused – PÖFFi külastab Jaapani õudusfilmide maestro Hideo Nakata

Tavapäraselt kuulub peale võistlusprogrammide PÖFFi programmi ka mitmekesine selektsioon erilinastusi ja kõrvalprogramme nagu Moekino, Gurmeekino, Doc@PÖFF, žanrifilmidele pühendunud Öised Värinad, Eesti Olümpiakomiteega koostöös näidatavad spordifilmid, ülevaade käesoleva aasta maailmakinost programmis Panoraam ning valik aasta põnevamaid ja eksperimentaalsemaid filme programmis Foorum. Kokku näidatakse PÖFFil ligi 250 täispikka filmi enam kui 70 riigist.

Kahte Doc@PÖFF programmi kuuluvat filmi tulevad sisse juhatama siinse publiku jaoks juba tuntud režissöörid. Pärast edukat esilinastust Veneetia filmifestivalil külastab PÖFFi Sergei Loznitsa, kelle värske teos «Austerlitz» uurib Saksamaa koonduslaagreid külastavaid turiste. Siinse publiku jaoks juba tuntud režissööri mängufilm «Minu rõõm»(2010) võitis südameid nii PÖFFil kui ka näiteks Cannes’i filmifestivalil. Eelmisel aastal näitas PÖFF Loznitsa dokumentaalfilmi «Maidan». «Austerlitzi» esimene linastus PÖFFil, kus ka režisöör ise kohal on, toimub 14. novembril.

Lisaks külastab PÖFFi eelmisel aastal Põhivõistlusprogrammis dokumentaalfilmi «Päikese all» eest parima režissööri tiitli ning palju rahvusvahelist ja festivali publiku poolset tunnustust pälvinud Vitali Manski, kes esitleb oma uut dokumentaalfilmi «Suguvõsa», mis uurib elu Ukrainas pärast viimaste aastate murrangulisi poliitilisi sündmusi. Filmi esimene linastus PÖFFil, mida režissöör ka ise külastab, toimub 20. novembril.

Igal aastal toimub PÖFFil 4–5 selliste filmide erilinastust, mida programmi meeskond peab eri põhjustel vajalikuks eraldi esile tõsta, olgu selleks filmi kultuuriline eripära või eriline side festivali või Eestiga. Üheks selliseks seansiks on tänavu Jaapani erootiline draama «Valge liilia», mida tuleb esitlema filmi režissöör Hideo Nakata. Tegu on 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses õudusfilmidega «Ringu» ja «Ringu 2» ning «Tume vesi» kultusstaatusse tõusnud õudusfilmide meistriga, kes on aeg-ajalt ka teistes žanrites õnnestunult kätt proovinud. Film kuulub jaapani levifirma Nikkatsu 1971. aastal alustatud ja kuni 1980ndate lõpuni kestnud erootiliste filmide sarja nimega «Rooma porno», mis sel aastal taaskäivitati. PÖFFil toimub filmi «Valge liilia» Euroopa esilinastus.

PÖFFil toimub uue National Geographicu ulmesarja «Marss» pilootepisoodi esilinastus

Koostöös PÖFFi uue partneri, telekanali National Geographicuga toimub 12. novembri õhtul kinos Kosmos IMAX telekanali uusima ulmesarja «Marss» («Mars») Baltikumi esilinastus. Tuntud ja tunnustatud režissööride Ron Howardi ja Brian Grazeri käe all valminud sari räägib esimesest mehitatud missioonist Punasele planeedile aastal 2033, proovides ennustada missiooni käekäiku ning põimides tegevustikku lõike reaalsusest: intervjuusid teadlaste ja innovaatoritega, kes juhivad kosmosetehnoloogia teadus- ja arendustegevust, vestlusi Elon Muski, Neil deGrasse Tysoni ja paljude teistega. National Geographicu vahendusel jõuab sari teleritesse 13. novembril algusega kell 18.00.

20. Pimedate Ööde filmifestival toimub 11.–27. novembril Tallinnas ja Tartus.

PÖFFi programmi avaldatakse järk-järgult 12. oktoobrist kuni 3. novembrini.