Donald Trumpi kunagine kuulus kasiino suleti, 3000 inimest kaotab töö

Trumpi miljardärist sõber Carl Icahn teatas nüüd, et Atlantic City kasiinokriis tabas ka seda «kuulsust», mille tõttu ta tuli sulgeda, edastab ndtv.com.

Kriitikute sõnul ei näitas see Trumpi presidendikampaania ajal just heas valguses, kuigi Trump ei ole enam selle kasiino omanik, vaid on ta sõber Icahn.

Välimuselt India kuulsat Taj Mahali paleed meenutav kasiino suleti pankroti tõttu ning töötajad jäid ilma töötasust, pensionidest ja tervisekindlustusest. Töötajate esindajad üritasid saada kasiino omanikega kokkuleppele, et säilitatakse pensionid ja tervisekindlustus, kuid see ei õnnestunud. Juba juulis korraldasid selle kasiino töötajad mitu protesti, kuid need jäid tulemuseta.

USA meedia teatel kaotas Taj Mahali kasiino sulgemise tõttu töö ligi 3000 inimest, kergitades Atlantic City kasiiinodes alates 2014. aastast töö kaotanute arvu 11 000-ni.

Taj Mahal on alates 2014. aastast viies Atlantic City kasiino, mis seal uksed sulges. Kuid see sulgemine on varasematest erinev, kuna selle omanik on vabariiklaste presidendikandidaat.

Taj Mahali avamisest 1990. aasta aprillis kuni seni sealses restoranis kokana töötanud Chuck Baker ei kavatse käed taskus ära astuda, vaid kasiino ees piketi korraldada.

«Olin kohal, kui see alustas ja olen ka nüüd, mil see kasiino uksed sulgeb. Seda ei oleks tohtinud juhtuda, sest kasiino nüüdset omanikku Ichani ei huvita siin kaua töötanud inimesed, vaid äri, mis tema silmis on kahjulik. Meie jaoks on see palga, pensioni ja tervisekindlustuse kaotamine. Me ei tohi lihtsalt alla anda,» teatas Baker.

Veel mitme pankrotiohtu sattunud kasiino töötajad on valmis enda õiguste kaitseks meeleavalduse korraldama.

Lisaks Icahnile kuuluvale Taj Mahalile on Atlantic Citys uksed sulgenud veel Atlantic Club, Showboat, Trump Plaza ja Revel.

Atlantic Citys on jäänud avatuks seitse kasiinot.