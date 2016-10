Pildid ja video: afgaani hõim, mille liikmed ei tea sõjast ega Talibanist midagi

See nomaadihõim elab kõrgmäestikus 4500 metri kõrgusel platool karmides tingimustest, kasvatades kariloomi, kes on jakid, edastab Daily Mail.

Afganistani võimud reklaamivad selle hõimu ala kui riigi kõige huvitavamat turismipaika, kutsudes lääne inimesi sellega tutvuma. Sinna minnes tuleb olla valmis minema sajandite taha, sest edasi liigutakse hobustel ja paljudes paikades puuduvad teed.

Prantslasest fotograaf Eric Lafforgue külastas seda vähetuntud paika selle aasta augustis ja jäädvustas hõimu igapäevaelu.

«Reisisin esmalt Khandudi, mis on tuntud kohalike värvikirevate rahvarõivaste poolest. Välisfondi abiga on kohalikud naised avanud turistidele suveniiripoode. Kõige huvitavamad vaatamisväärsused on sealsed eluasemed, mis kohalikus keeles kannavad nime «chid» ning mis on ehitatud kividest ja krohvist,» teatas fotograaf.

Ta lisas, et need majad tunduvad primitiivsed, kuid tegelikult on neis olemas viited islamile. Igas ruumis on viis puidust piilarit, mis tähistavad islami viite põhilist aspekti ja hoiavad üleval «taevast».

Prantslase teatel on nende nomaadide elu tänapäeva kiirest elust peaaegu puutumatu, sest kohalikul hõimul ei ole raadiot, televisiooni, nutitelefone ega internetti. Seega ei ole neist enamikul aimu Afganistanis toimunud sõjast, USA sekkumisest ega ka äärmusrühmitusest Taliban, mille džihadistid nii kõrgel mägedes ei tegutse.

«Seal kasvavaid lapsi ei ohusta ninapidi sotsiaalmeedias olemine. Nad ei tea, kes on jalgpallurid Lionel Messi ja Christiano Ronaldo. Tegemist on ühe viimase hõimuga, kes on jäänud 21. sajandi «võimalustest» puutumata. Just see võib pakkuda turistidele huvi,» jätkas Lafforgue.

Hoolimata Afganistani võimude pingutusest selle koha reklaamimisel, oli Lafforgue seal aasta esimene turist. Kuid kohe saabub seal talv ning lumevaip katab pooleks aastaks maa ja mäed, mil sinna turiste kindlasti ei lähe.

Lafforgue´i teatel sõnas talle hõimujuhi naine, et nad ootavad võõraid endale külla, et neile oma kultuuri tutvustada, kuid nad ei oota neid massiliselt.