Pildid ja videod! Laura Põldvere lõi kohtunikud pahviks ja võitis näosaate

Adeele Sepp kehastas Brainstormi lauljat Renars Kaupersit ja esitas lugu «My Star».

Olav Osolin: Ajalooliselt olen ma muidugi hämmingus. Ma ei saa absoluutselt aru, kuidas selline lugu ja esitus said Inest võita Eurovisioonil. Aga mulle väga meeldis, kuidas sa seda Renarsit järele tegid. Liikumise olid täpselt selgeks teinud, sest nii aktviiselt ta seal jalaga vehkleski. Sinul oli ka täpne Renarsi pilk. Aeg-ajalt on ta selline koolipoiss, et oioi, ja siis äkki tuleb tal hullumeelse pilk sisse. Natuke nagu Oudekki Loone. Aga Oudekki Loonel on see kogu aeg, temal tuleb hetkeks.

Tanja Mihhailova: Sulle sobivad hullud silmad. Mulle väga meeldis, kuidas see number oli tehtud. See oli liikumises nagu Läti versioon Mick Jaggerist. Vokaal oli natuke tugev, sest tal on see loid ja natuke nõrgem. Aga silmad olidki kõige tähtsamad siin loos, nii et... Silmad olid peas!

Mart Juur: Kaaskohtunike sõnavõttudest saan aru, et keegi neist pole käinud Lätis odavat alkoholi ostmas. Tundub, et kolleegid üldse ei tea, kuidas lätlased liiguvad. Osolin rääkis jalgadest, Tanja silmadest - millisest kehaosast siis mina peaksin rääkima? Ma vaatan tervikut. Tõesti, lätlane on soomlase kõrval üks väheseid rahvuseid, kelle üle võime karistamatult nalja teha, sest nad ei saa meile midagi teha. Soovitan olla taktitundeline, piiripealne. Kui siin imestatakse, kuidas Renars võitis Inest, siis võitiski parema esituse ja liikumisega. Seda liikumist, mida Renars maailma tõi, nimetatakse meditsiinis rahututeks jalgadeks. Selle vastu aitab magneesium.

Inga Lunge esitas Anne Maasiku «Rändaja õhtulaulu».

Tanja: See lugu on väga paeluv. Kui ma enne kuulasin seda salvestust, pidin selle kaks korda kinni panema. Sest mul hakkas väga-väga kurb. Praegu ma ei saanud õnneks kinni panna, aga tema tämber, mida sa tegid, oli väga õige.

Elina Purde: Minu jaoks on olemas ainult üks Anne Maasik ja teda ei saa parodeerida. Sa tegid kõike, mida sa said, aga noh jah...

Mart: See laul on kindlasti üks Eesti lauluvaramu võimsamaid palasid. Samas Anne Maasik on väga salapärane isik, mina ei ole teda kunagi esinemas. Mõtlesin, kuidas Inga selle karakteri lavale tõi, sest Inga on ka nii noor inimene, et ta ei ole Anne Maasikut näinud. Ma oletan, et võibolla on Lunge Toomas on Anne Maasikut kunagi näinud. Või on Lunge Tom ka nii noor mees, et pole oma silmaga näinud. Aga ehk Elgula Jaan on näinud Anne Maasikut ja siis Elgula Jaan mängis Lunge Tomile ette ja Lunge Tom tuli koju ja mängis Ingale ette. Ja Inga mängis meile kõigile ette. Nüüd me oleme kõik näinud Anne Maasikut. Meil vedas!

Kristjan Kasearu kehastas Lenny Kravitzit ja esitas laulu «American Woman».

Elina: See läks tõesti kümnesse! Sind oli hea kuulata, hea vaadata. Lenny meenutab mulle millegipärast lendamahakkavat pingviini. Kui Lenny peaks tulema taas Eestisse ja kui ta peaks haigeks jääma, petaksid sa rahva ära küll. Valgus natuke hämaramaks ja...

Mart: Kristjan sai väga hästi Lenny Kravitzi tüübile pihta, sest see tüüp on iseenesest väga koomiline. See on midagi Charlie Chaplinist, Prince'ist, Led Zeppelinst. Hunnik kultuurilisi viiteid, millega on põnev liialdada ja paisutada. Minul oli täna rekord, sest täna kuulasin esimest korda elus seda laulu nii kaua.

Olav: Kui mina käisin Lenny kontserdil, siis minu ees olid mingid kolmemeetride kutid ja ma ei näinud midagi. Siis ma mõtlesin, et ma hüppan üles, aga siis hakkasid kõik hüppama. Pean sekundeerima Mardile, sest see laul on tõesti õudselt tüütu. Aga mulle see etteaste meeldis, sest siin oli pauerit, mida sellesse saatesse on vaja. Mulle meeldis see rohkem, kui see, mida ma seal staadionil nägin.

Tanja: Mina ei ole Lenny fänn ja ma ei tea, kas ta meenutab Chaplinit või pingviini. Etteaste ja tämber olid sarnased. Kõik oli tore ja väga õige.

Liis Lass astus lavale M People'i rollis ja esitas hittlugu «Moving On Up».

Mart: See pala on paras pähkel, sest ta on külm ja üsna suletud. Imetlusväärne on see, et selle lauljatari tämbrit sa tabasid väga hästi. Ma ei oska öelda, kas see oli paroodia ja kas selle saate eesmärk on parodeerida. Ma pean mõtlema. Selles mõttes õnnestunud number, et pani minusuguse tümika pani mõtlema.

Olav: Ma ei oska öelda, kas see oli paroodia või mitte. Mulle tundus, et see oli pigem austusest laulu ja lauljatari vastu selle laulu võimalikult hea esitamine. Ma ei oleks kunagi arvanud, et keegi Eestis suudab ühte minu lemmiklugu järele teha. Mul jäi täitsa suu lahti. Isegi need kärinakohad tundusid väga sarnased ja kogu see outfit ka. Kogu see elegants, mis oli väga vingelt tehtud. See polnud asi, mis ajaks naerma - see pani kuulama.

Raivo E. Tamm kehastas UB40-t ja esitas lugu «Can't Help Falling In Love».

Olav: Raivo parodeeris maailma kõige ebakarismaatilisemat rokkartisti ja ta sai sellega suurepäraselt hakkama - ta nägi tõeliselt ebakarismaatiline rokkartist välja. Ma arvan, et sa tegid seda väga ladnalt. Vokaalselt polnud see hiilgepartii, aga Birminghami aktsent oli väga hästi omandatud. See oli püüdliku töö kangelaslik saavutus.

Tanja: Mulle meeldis. Mulle meeldis vaadata, et sulle meeldis teha. Oli näha, et sa tunnetasid laulu. Ma oleks tahtnud veel kuulata.

Elina: Ma mõtlesin ainult sellele, et kui kunagi koolidisko ajal sai poistega sellist liibuvat tantsu tantsida, ja kui siis oleks järsku nurgas näinud seda meest, oleks kõik läinud lörri. Ma oleks nuttes koju läinud. Ma kujutasin seda meest hoopis teistmoodi ette.

Mart: Väga oli seda numbrit meile tarvis, sest Raivo tuletas meile meelde väga olulise ja lihtsa asja: meil on siiski naljasaade, mitte laulusaade. Tehniliselt on sellist random jorssi parodeeride keeruline, Raivo sai sellega hakkama. Ja niimoodi, et sellel random jorsil on ka sees mingi saladus ja tekib küsimus, kuidas ta on nii populaarne. Kui meil Eestis on ansambel Metsatöll, mis mängib folkmetalit, siis selline reggae-kaveritega bänd võiks olla Suvatöll ja oleks ka väga populaarne.

Laura Põldverest sai diktsioonikuningas Scatman John ja ta esitas hittlugu «Scatman».

Tanja: Ma tahaks tänada grimeerijat, sest praegu ma ei näe üldse Laurat. Ma arvan, et kui mulle oleks loositud Scatman, poleks ma seda ära teinud. Õnneks, teades sinu võimekust, mõtlesin, et kas tuleb väga-väga hea või väga hea. Tuli ikka väga-väga hea. Sul on järgmine Kroonika auhinnakõne valmis?

Elina: Ma olen jätkuvalt pahviks löödud. Laura, kus sa oled seal? Midagi ei anna endast välja, kus sa oled seal. Grimmiosakonnale eriline tervitus. Teine tervitus sulle kui lauljale. Hämmastav! Mina ei teadnud, et Scatman laulis sellises stiilis, sest ta oli tavaelus tugev kogeleja ja see oli tema moodus ennast väljendada. See on täiesti imetlusväärne.

Mart: Mul tuleb meelde, et mul on sõber, kes tavaelus scatib. Ta tahtis osta Coca-Colat ja ütles, et palun mulle üks Co.. Co... palun mulle üks Fanta. Puhtalt välimuse pealt saaks sellise pealkirja: «Näosaates nähtud munajoodik murdis Mihhailova ja Pähklimäe südame». Nii palju me Scatmanist mäletame, et ta nii jobu ka ei olnud. Mul on jätkuvalt hea meel, et oleme jätkuvalt naljasaate vööndis, mitte laulusaates.

Kalle Sepp esitas Heino Seljamaa «Koristajatädi laulukest».

Elina: Ma kuulsin Heinot, aga see Heino on rohkema toidu peal ja näeb kosunum välja. Minu jaoks seisnes selle loo puhul häda selles, et see on ju valmis number, kus näitleja esitas lugu, olles ise rollis. Parodeerida oli sellist väga keeruline.

Mart: See number on tõesti kriitiline, sest paroodianumbrit parodeerida ongi praktiliselt võimatu. Ütlen ma küll Kallele, et kui tema ehitas kandle, mis on suur saavutus, siis mina olen oma kätega lõhkunud ja neljanda korruse korterist välja tassinud kontsertklaveri. See juhtus sellepärast, et palju aastaid tagasi üürisime ühte korterit, kus oli kontsertklaver ja ta võttis toas kogu ruumi ära ja ta häiris mind. Ma lõhkusin selle ära ja kandsin välja. See oli täiesti korras, töötav klaver ja nüüd seda enam pole. Ja mul oli meeletult ruumi kõik see aeg, kuni mind sellest korterist maksmata üüri pärast välja visati.

Olav: See lugu tegi mind tohutu kurvaks, sest ühistu esimehena tõi see mulle meelde, et koristaja lasi just jalga. Ajad on erinevad, aga probleemid samad, sest head koristajat on väga raske leida.

Joosep Järvesaarest sai popdiiva Cher ja ta esitas hittlugu «Believe».

Mart: Cher on ju kameeleon ja Joosep võttis ühest niidist Cheri loomusest väga hästi kinni. Ma kuulasin seda esitust tohutu naudinguga. See on ideaalne poplaul, see tõstab su üles ja teeb hea tuju. Palju ilusaid mälestusi tuli meelde, aga põhiliselt see, kui öösel kell kaks... Seda tuleb minu elu sageli ette, et öösel pool kolm on Ennu Ratas ja ma olen laval koos Onu Bellaga, sest Bella mängib seda laulu iga kord ja Bella võtab selle laulu ajal alati särgi seljast. See on meie väike tava, et kui tuleb Cheri «Believe», siis särk läheb.

Olav: Ma olen kahesugustes meeleoludes. Laulupool mulle väga meeldis. Aga mis puudutab lavastust ja sind oldi tantsima pandud... Cher oli vanim artist, kes jõudis Billboardi tabeli tippu. See tants oli veidi kepsakas selle jaoks, rohkem Britney Spearsi rida.

Tanja: Ma üllataval kombel nõustun Olaviga. Tekkisid natuke samad tunded. Jäi puudu natuke Cheri stoilisusest ja väärikusest.

Elina: Oli tugev pingutus, aga istu, kaks.

Saate võitis Laura, kes annetas võidetud 1000 eurot Keila SOS Lastekülale.