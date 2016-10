Elmo Nüganen: Venemaal on film «1944» keelatud

Nüganen sai Balti Tähe autasu, mida jagatakse alates 2004. aastast teatrifestivalil Baltiiski Dom humanitaarsete ja kultuurisidemete tugevdamise eest Balti regiooni riikide vahel.

«See on Peterburi, mitte Moskva preemia. Kui ma vaatan neid laureaate - Eestist on saanud selle neli-viis inimest -, siis nende taust või kontekst Venemaa mõttes on see, et nad on kõik dissidendid,» seletas Nüganen «Ringvaates» auhinna tausta.

«Selles tähenduses, et need inimesed, kes Venemaalt selle preemia saavad, on vabahinged ja kultuuriinimesed. Eesti, Poola või Läti poolt on eelkõige kultuuritegelased.»

Nüganeni arvates on preemia märk selles, et Peterburi tahab anda Balti regioonile märku, et see on kunagine Venemaa pealinn ja et nad tahavad näha asju veidi teistmoodi, kui on ametlik poliitika.

«Üks nendest põhjustest, miks ma selle preemia sain, oli film «1944». Ametlikult on see Venemaal keelatud, kinolevis seda ei näidata. Keelatud filmide hulka kuulub ka «Mandariinid». Seda võib näidata festivalidel ja võid ise internetist vaadata, aga kinolevis seda ei ole. Seal näidatakse seda juba neljandat korda ja viimasel korral plaanisin sel ajal minna vaatama ühte teatrietendust. Aga moderaator ütles ühe lause, millest sain aru, et vist oleks parem, kui ma oleks seansi lõpuni saalis ja saaks vastata küsimustele või süüdistustele, mis võivad tekkida,» rääkis Nüganen.