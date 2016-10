Video: ideaalse eluga prantslanna osutus alkoholisõltlaseks, kuid kõik ei ole nii, nagu näib

25-aastase naise konto, millel on suurepäraseid fotosid ta reisidest, juhtumistest ja elust, sai kahe kuuga rohkem kui 47 000 jälgijat, kuid mitte keegi ei märganud, et tegemist oli liiga ilusa pildiga, et see saaks tõsi olla.

Selle Instagrami konto taga on Addict Aide organisatsioon, mis lasi teha võltskonto, et näidata avalikkusele, et millest võib sõltuvusse jääda. Programm kannab pealkirja «Laigi mu sõltuvust»

Reklaamibüroo lõi Addict Aide näpunäidete järgi Louise Delage`i tegelase, pannes ta piltide abil elama jõukat seiklusrikast elu. Mõned teravsilmsed sotsiaalmeedia kasutajad märkasid lõpuks, et igal pildil on naisel alkoholiklaas või pudel käes ja hakati küsima, kas tegemist on alkoholisõltlasega.

«Loodame, et üha enam inimesi märkab Louise´i sõltuvust alkoholist. Esmalt märkas väga vähe inimesi, et tegemist on sõltuvuse käes oleva tegelasega. Enamik nägi ilusat naist, kes elab luksuslikku ja õnnelikku elu,» teatas reklaamibüroo loovjuht Stéphane Xiberras.

Xiberra teatel oli nende eesmärgiks luua tegelane, kes pealtnäha on ideaalne, kuid ta probleemi jälile jõudmiseks tuleb natuke sügavamale vaadata.

Alkohoolikutega tegeleva arsti Aaron White´i sõnul jagab inimene sotsiaalmeedias seda, mis kajastab tavaliselt ta tegelikku elu. Selle tõttu arvasid paljud, et Louise Delage on tegelikult olemas.

«Kui keegi muretseb, kas ta lähedasel võib olla mõni sõltuvus, kaasa arvatud alkoholiprobleem, tuleks küsida ettevaatlikke küsimusi ja jälgida olukorda,» lisas White.

Louise Delage´i Instagrami kontol on nüüd video, milles paljastatakse, et tegemist on sõltuvustele viitava kampaaniaga, kuid see tõi kontole jälgijaid juurde. Neid on nüüd 76 000.

Pilte vaata siit.