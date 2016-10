Orkaan Matthew näeb satelliitpildil välja nagu irvitav kolju

Satelliitfotol näeb see orkaan välja nagu irvitav kolju, kellel on teravad hambad ja punaselt põlev silm.

Sotsiaalmeedias on kommenteeriti, et kas meteoroloogid tegid võimsast orkaanist meelega «saatana», et sellega näidata loodusjõu võimsust ja hirmutada inimesi, kes ei soovi orkaani teelt eest minna.

Meteoroloogide selgituse kohaselt tehti see pilt meelega tugevates toonides, sest siis on orkaani süda ja selle ümber olev selgemini näha.

Punane «silm» on orkaani keskosa, kus tuul ei ole tugev, küll aga on ümbritseval alal tugev tuul. Orkaani hall ala kujutab endast tormipilvi.

Kolju «hambad» ja irvitus on erinevatel kõrgustel asuvad pilved. Erinevatel kõrgustel olevad pilved on satelliitpiltidel nii hallid kui valged, kuid orkaani keskosa on meelega tehtud värviliseks, et see ülejäänud pildist eristuks.

Kariibi mere piirkonnas on see orkaan nõudnud umbes 340 inimese elu.