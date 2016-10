Pildid: Islamiriigi poolt hävitatud Nimrudi härga näeb uuesti Roomas

Colossumi näitusega tahetakse rõhutada fakti, et Islamiriik hävitab inimkonna kultuuripärandit ja selle tõttu tuleks väärtusi rohkem kaitsta, edastab The Guardian.

Näitus kannab nime «Rising From the Ashes: Ebla, Nimrud, Palmyra» (Tuhast tõustes: Ebla, Nimrud, Palmyra). Seal näeb 3D printimisega tehtud koopiat mitmest iidsest kiviobjektist, mis pärinevad Iraagist ja Süüriast.

Roomas näeb nüüd inimpealist ja tiivulist Nimrudi härga, Palmyra Baali templit ja Ebla iidse arhiivihoone ruumi.

Organiseerijate sõnul tahavad nad näitusega näidata, kui tähtis on iidse kultuuripärandi kaitse 21. sajandil, mil see on sõja, terrori ja looduskatastroofide tõttu hävimisohus.

«Me ei saa lubada, et ikonoklasm tõstab jälle pead, Süürias ja Iraagis toimub kultuuriväärtuste hävitamine koos süütuste inimeste mõrvadega,» teatas näituse kuraator Francesco Rutelli.

Rutelli sõnul saab hävimisohus kultuuriobjektidest teha 3D tehnoloogia abil koopiad, et hävitatud või hävinevad iidsed objektid ei kaoks ajaloo prügikasti.

Sel kevadel sai näha Londonis ja nüüd saab näha New Yorgis 3D pintimistehnoloogia abil loodud Palmyra Võidukaare koopiat.

Äärmusrühmituse Islamiriik poolt toime pandud hävitustöö on UNESCO silmis sõjakuritegu, sest džihadistid on lõhkunud maailmapärandi nimekirjas olnud objekte.

Nimrud oli iidne Assüüria linn, mis asus Põhja-Iraagis, tänapäeva Mosulist 30 kilomeetri kaugusel. Tegemist oli assüürlaste impeeriumi, mille õitseng oli 900 – 612 eKr, pealinnaga.