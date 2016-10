Tööandjad võivad lükata punnis põskede ja jämeda kaelaga naiskandidaadi kõrvale

Uuring näitas, et naistel mängib tööle saamisel rolli kehakaal ning kui naine on natuke ülekaaluline, kahanevad ta võimalused, edastab iltasanomat.fi.

Teadlased tegid meeste ja naiste nägudest arvutipildid, millel on samasugused näod, kuid üks oli kõhnem ja teine priskem variant. Pilte näidati firmade juhtidele ja personalispetsialistidele.

Ilmnes, et tööandjad eelistasid saledama välimuse, mitte punnis põskede ja paksema kaelaga naisi, kuigi piltidel olnud inimesed olid kõik normaalkaalus. See kehtis eriti teenindussektorisse palgatavate naiste kohta.

Võimalikke tulevasi tööandjaid ei huvitanud meeste puhul, kas neil olid põsed punnis ja kael jämedam. Samuti ei pööranud nad tähelepanu, kas mees võis olla ülekaaluline.

2012. aastal avalikustatud uuringu kohaselt on ülekaaluliste naiste seas kaks korda suurem töötuks jäämise risk kui normaalkaaluliste seas. Samuti said need inimesed keskmisest vähem palka, kuid sama ei kehti meeste kohta.

Veel ühest uurimusest selgus, et mida kenam oli kandidaadi nägu fotol, seda suurema tõenäosusega kutsuti ta tööintervjuule. Seda erinevust oli märgata ka meeste juures, kuid siiski vähem kui naiste puhul.

Uurijate arvates näitavad need faktid, et naisi ja mehi koheldakse tööturul ebavõrdselt, seda just siis, kui valik tehakse rõhuga välimusel.

Välimust peetakse tähtsaks mitmel tööalal, kuid eelkõige teenindussektoris ning tulevikus võib selline suund süveneda.