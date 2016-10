Matt Damonil on teisik, kes oli noor 1960. aastatel

Tegelikult on neil piltidel 1941. aastal sündinud mees, kes on praegu 75-aastane ja elab Seattle´is, edastab Daily Mail.

Tegemist ei ole 45-aastase Matt Damoni isa või sugulasega, vaid kaks meest on lihtsalt välimuselt sarnased. Redditis pilte näinud kommenteerisid, et Matt Damonil on teisik, kes oli noor siis, kui staari ei olnud veel sündinud.

Redditisse fotosid pannud mehe teatel on neil piltidel ta ema ja isa 1961. aastal oma pulmapäeval.

Juures on tekst: «Minu vanemate pulmapäev 1961. aasta veebruaris. Mu isa näeb välja nagu Matt Damon».

Mehe teatel tehti pildid Seattle´i eeslinnas, ta vanemad elasid koos õnneliku elu, kuid ta ema suri möödunud aastal.

Redditis neid vanu pulmapilte näinute sõnul näeb mehe isa tõesti välja nagu Matt Damon.

