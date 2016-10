Video: 2500 aastat tagasi surnud mees mähiti kanepisse

Teadlased kaevasid Turpanis Jiayi surnuaial välja 240 iidset matmispaika, mille seas oli ka üks kanepiga matmine, edastab seeker.com.

Uurimine näitas, et 90-sentimeetrised kanepitaimed olid kasvatatud kohapeal ja need olid pandud umbes 35-aastaselt surnud mehe ülakeha ümber.

«Kanepitaimed olid pandud nagu vaip rinnale, oletada võib, et tegemist oli mingi rituaaliga, mis aitas surnul teispoolsusse jõuda,» selgitas Hiina teaduste akadeemia arheoloogiaosakonna esindaja Hongen Jiang.

Mees oli maetud puidust kirstus, pea all oli tal punane padi, kehale oli diagonaalse mustrina paigutatud kanepitaimed, mis nagu moodustasid vaiba.

Leiu süsinikmeetodil uurimine näitas, et mees maeti umbes 2800 – 2400 aastat tagasi ning hauas olnud taimejäänused on kanep.

Hauda pandud kanepitaimedele olid juured alles jäetud, kuid osadel taimedel oli õisik ära lõigatud. Alles jäänud õisikutel oli nii õisi kui juba poolvalminud vilju, mille tõttu sai oletada, et see mees suri ja maeti hilissuvel, kas augusti lõpul või septembri alguses.

Arheoloogide sõnul on see matmine Hiinas esimene, milles on leitud kanepit.

Veel näitas uuring, et kanep korjati vahetult enne mehe matmist, sellele viitavad lõikamis- ja surumisjäljed.

Jiangi arvates kasutati kanepit juba tuhandeid aastaid tagasi selles leiduvate psühhoaktiivsete ainete tõttu, sellele viitab leitud matmispaik.

«Leid kinnitab, et hilisel pronksiajal ja varajasel rauaajal kasutasid Kesk-Euraasias elanud hõimud kanepit nii rituaalides kui uimastina,» teatas hiinlasest ekspert.