Ränioru miljardärid on veendunud, et me elame maatriksis ja peame sellest põgenema

Sel teemal on sõna võtnud kaks miljardärist ärimeest, kes on veendunud, et Maa ja inimkond on osa suurest arvutisimulatsioonist ja tuleb leida viis, mis aitaks sellest välja saada, edastab news.com.au.

Nende sõnul ei ole «Matrixi» filmiseeria ja selle peategelane Neo, keda kehastas Keanu Reeves, mitte Hollywoodi stsenaristide ulmeväljamõeldis, vaid elu ongi juba selline.

«Räniorus on üha enam neid, kes arvavad, et elame võltsreaalsuses, mille taga on arvutid. Kaks tehnoloogiamiljardäri on salaja palganud teadlasi, kelle abil loodetakse luua võimalus simulatsioonist pääsemiseks,» kirjutas tehnikakolumnist Tad Friend väljaandes The New Yorker.

Väidetavalt olevat üks neist miljardäridest Sam Altman, kes on ettevõtja ja tehnoloogia start-up firmasid rahastava firma Y Combinator omanik.

Altmani arvates on käivitunud inimeste ja robotite «kokkusulamine» ja kui me ei astu sellele vastu, siis on inimkond üsna pea arvutite võimu all.

«Igal sammul vaatab meile vastu konflikt: kas me orjastame tehisintellekti või see orjastab meid. Kuid äärmusliku stsenaariumi korral saab inimestest ja tehisintellektist üks ning meie aju laetakse üles tehnoloogiapilve,» teatas Altman ühes intervjuus.

Nii põhivoolu teadlased kui ulmeentusiastid on üha enam veendunud, et inimkond on katsejänes ja me elame mingi kõrgema intellektiga olendite loodud arvutisimulatsioonis.

Samal arvamusel on ka panganudsettevõtted nagu näitels The Bank of America ja Merrill Lynch, kelle juhtide arvates on meie maailm hakanud aina enam meenutama «Matrixi» filmides olevat.

Teadlased ei oska seni öelda, millisel määral on inimkond võltsreaalsuse vangis ja milline oleks tee sellest välja.

«Paljud teadlased, filosoofid ja ärijuhid on arvamusel, et inimkond elab 20 – 50 protsendi ulatuses arvutite loodud virtuaalses reaalsuses ehk fotoreaalne 3D simulatsioonelu on olemas,» teatas väljaanne Business Insider möödunud nädalal.