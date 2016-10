Vello Vaher elust pärast talendisaadet: ma ikka veel maksan oma võlgu

«Ringvaate» saatejuht Grete Lõbu uuris Vaherilt, kas saates, mille igat episoodi vaatas keskmiselt 11 miljonit inimest, osalemine on majanduslikult ära tasunud.

«Ta veel ei ole tasunud. Selles mõttes, et ma ikka veel maksan oma võlgu. Aga televisioon on sellise imeväega, et tuleb ikkagi rohkem pakkumisi ja saad hakata oma hinda tasapisi tõstma. Võtame kõike need lauljad, superstaarid. Kui sa ikkagi televisioonis esined... Nüüd ma loodan selle ikkagi tagasi teenida,» tunnistas Vaher.

Vaher on pakkumisi saanud peamiselt Eestist. Tema vastu tundis huvi ka Itaalia talendisaade, kuid see juhtus teise saate ajal ja kahes talendisaates korraga osaleda ei saa.

«Ütleme nii, et lauljal on poole lihtsam kuulsaks saada. Neil on plaadid, lepingud, salvestused. Kui vaadata neid osalejaid, kes minuga olid veerandfinaalis või finaalis, siis üle poolte olid lauljad. Tsirkuseartistil on võibolla kõige raskem oma ühe-kaheminutilist numbrit müüa,» nentis ta.

Vaher seletas, et isegi, kui ta teeks lisaks akrobaatikale muid trikke, ei suudaks ta üksi Las Vegases tunniajalist show'd teha.

«Kui ma vaatan teisi osalejaid, kes on näiteks New Yorgist, siis seal nad toimetavad edasi ja saavad seal tööd. Nii, nagu mulle pakutakse Eestis tööd,» ütles Vaher.

Vaher võtab hea meelega uusi väljakutseid vastu ja hoiab pöialt, et selg vastu peaks. «Ma olen ju 53-aastane,» märkis mees.