Bill Bailey tegi Eestis toreda avastuse: ma sattusin nagu mingisse veidrasse taevasse!

Bailey esines Eestis teist korda, kuid juba esimesel korral tundus talle, justkui ta oleks siin varem käinud.

«Mulle väga meeldib siin. Eelmine kord oli mul võrratu elamus. Istusin kohvikus ja korraga akna taga... See oli täielik deja vu! Mõtlesin, et ma olen siin varem olnud. Aga ma polnud Eestis käinud! Mis kurat see on...!» meenutas Bailey.

«Väljas paistis raudtee ja mingid väravad selle taga. Ütlesin, et ma ju tean seda kohta! Siis mõistsin, et see meenutab mulle mu üht lemmikfilmi, Tarkovski «Stalkerit». Siis ütles keegi, et siin ju seda filmitigi.»

«Nii olin sattunud ühe mu lemmikfilmi võtteplatsile. Ma olin nagu mingisse veidrasse taevasse sattunud,» rõõmustas ta.