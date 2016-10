Trump plaanib Clintoni vastu astuda abieluväliste suhete teemaga

Nii Trump kui Clinton üritasid esimesed debatis leida üksteise nõrku kohti ja neid enda huvides ära kasutada, kuid valimisekspertide arvates võivad järgnevad debatid veelgi tulisemad olla.

USA meedia teatel plaanib Trump oma «trumbina» välja käia abieluväliste suhete teema. Trump tahab Clintonit rünnata sellega, et vastaskandidaadi abikaasal, USA endisel presidendil Bill Clintonil on olnud mitmeid abieluväliseid suhteid.

Trumpi arvates aitas Hillary Clinton oma mehel 1980. – 1990. aastatel kõrvalhüppeid varjata, tehes seda eelkõige oma poliitilist karjääri silmas pidades.

Teada on, et Bill Clintonil on olnud abieluväline suhe vähemalt kolme naisega. Näiteks 1992. aasta jaanuaris, kui oli käimas Bill Clintoni presidendikampaania, paljastas armuke Gennifer Flowers oma suhte Billiga, kuid Hillary jäi sellest hoolimata meest toetama ja teatas, et see naine valetab.

Hillary Clinton tahtis selle sammuga kindlustada nii oma mehe kui enda poliitilist tegevust ja puhastada mainet. Aastaid hiljem tunnistas Bill Clinton vande all, et tal oli Flowersiga seksuaalsuhe, kuid presidendikampaania ajal tegi meeskond kõik, et Flowersit halvas valguses näidata.

Bill Clintonil oli veel suhe Valge Maja praktikandi Monica Levinskyga, see paisus suureks skandaaliks, jõudes kohtusse ja Arkansase osariigi riigiametniku Paula Jonesiga.

Kõigi kolme naise kohta on Hillary Clinton kasutanud väljendit «nartsissistlik hull», üritades sellega oma meest näidata positiivses valguses.

Väidetavalt plaanib Trump tuua esile Bill Clintoni need kolm naissuhet ja veel mõned kõrvalsuhted, mis on vähem teada.

Kriitikute sõnul võtab Trump ette julge teema, sest ka tema ei ole just kõige truum olnud. See on avalik saladus, et Donald Trump pettis oma naist Ivana Trumpi Marla Maplesiga.

Seega võib Trumpi abieluväliste suhete rünnak pöörduda tema enda vastu, kui Hillary Clinton sellele faktile rõhub.

Veel võib Hillary Clintoni Trumpi vastu suunatud «trumbiks» olla minevikupaljastus, et Trump osales kunagi softporno videos.

Trumpi ja Clintoni debatid on veel 9. ja 19. oktoobril.