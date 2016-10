Sotsiaalmeedias ei jõuta üksmeelele: millist värvi on käekott?

Nüüd on vaidlusobjektiks naiste käekott, mis osade arvates on valge, teiste arvates aga helesinine.

USAs Mississippis elav Taylor Corso jagas Twitteris fotot oma uuest Kate Spade´i käekotist, juures tekst:«Kõik võivad mu uuele käekotile tere öelda».

Üsna varsti tekkis Twitteris käekoti ümber «torm», et millist värvi see kott on. Corso kirjutas siis, et see, mis juhtus kleidiga, juhtub nüüd tema käekotiga.

Osade kotifotot näinute arvates on ameeriklanna käekott valget värvi, teised on veendunud, et tegemist on helesinise käekotiga.

USA moekaupade firma Kate Spade lehekülje kohaselt on selle käekoti värv «müstiline sinine». Samuti on kotivärvi kohta kasutatud «järve rannavee sinine».

Koti omaniku arvates on koti värv hele hallikasinine, kuid kindlasti ei olnud Kate Spade`i firmal kasulik seda aksessuaari reklaamida läbi halli värvi.

