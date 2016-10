Pildid ja video: kes on Süüria Valged kiivrid?

The Independenti teatel on nende üksuste liikmetest igaüks kaotanud sõjas mõne lähedas, kas siis pereliikme või sõbra.

Valged kiivrid väga ohtlikku tööd, sest ka neid endid ähvardab hukkumine. Viimase kolme aastaga on selle üksusega liitunud 3000 inimesest teisi aidates hukkunud 145 ja saanud vigastada 430.

Valged kiivrid on saanud humanitaartöö eest alternatiiv Nobeli, Briti Right Livelihood Awardi ning varsti avaldab Netflix nende raskest tööst dokumentaalfilmi «Thje White Helmets».

Filmi kohaselt moodustati esimene Valgete kiivrite üksus 2012. aastal pärast Aleppo pommitamist. Mitmed kuulsused ja Briti humanitaarorganisatsioonid toetasid süürlaste omaalgatuslikkust ning vabatahtlikud saadeti Türki päästajate koolitusele. Samas on neil puudus küll oskustest ja abivahenditest, kuid nad siiski pikendavad kanntada saanute elu, leides nad rusudest õigel ajal.

Süüria sõtta on nüüdseks sekkunud Venemaa, mille lennukid teevad mässuliste käes olevatele Aleppo aladele pidevalt õhurünnakuid. Koos sellega on Valgete kiivrite töö muutunud keerukamaks. USA teatel on Venemaa rünnakud tabanud haiglaid ja humanitaarabikonvoisid. Valged kiivrid on veendunud, et samuti nemad on rünnakute üheks sihtmärgiks.

Valgete kiivrite asutajaks on Briti ohvitser James Le Mesurier, kes juhib humanitaarorganisatsiooni Mayday Rescue. Ka tema on veendunud, et Süüria sõja sõdivad pooled ei ole süürlastest abiaktivistide tegevusest huvitatatud ja üritavad neid takistada.

«Lisaks meile abistavad Süüria Valgeid kiivreid veel hollandlased, taanlased ja sakslased. Samuti eraisikud ja firmad, kes tahavad Süüria sõjas kannatavaid tsiviilisikuid aidata,» teatas Le Mesurier.

Asutaja sõnul vajavad nad aastas umbes 20 – 25 miljonit dollarit, mis läheb Valgete kiivrite varustusele, väljaõppele, transpordivahenditele, kaitserõivastele ja töötasule. Valgete kiivrite hulka kuuluja tasu ühes kuus on 150 dollarit.

Valgete kiivrite ridades on lisaks sadadele meestele ka 62 naist, vabatahtlike naispäästjate arvatakse kasvavat 2017. aasta märtsiks umbes 400-ni, sest üha rohkem naisi on avaldanud liitumissoovi.

«Süürlased ei soovi sõda ja kõik ei taha kodumaalt põgeneda. Meie sooviks on, et sõda lõpeks ja me saaksime oma riigi uuesti üles ehitada. Töötame, et päästa inimesi, kellega koos saaksime edasi minna ja kunagi uut elu alustada,» sõnas end Gardeniaks nimetanud naine, kes kuulub Valgete kiivrite hulka.