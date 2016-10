Miks külmade friikartulite maitse on jälk?

Külmad friikartulid on maitsetud, kõvad, kuid samas võivad olla vesised ja teralised, edastab seeker.com.

Kuidas muutub suussulav, soe, kuldne ja küps friikartul selliseks, et see maitse kaotab ja seda ei kõlba enam suhu panna? Hartingsi sõnul on põhjuseks friikartuli tekstuur ja kartuli aineline koostis.

«Kartulid sisaldavad palju tärklist, mille maitse kuumutamisel muutub heaks. Kujutame ette, et kartulis olev tärklis on nagu väikesed kristallkerad. Kõrgete temperatuuride juures täituvad need kerad veega, meenutades õhupalle. Varasema «kõva» kera asemel on siis midagi märgatavalt «pehmemat»,» selgitas keemik.

Kuid kui friikartulid hakkavad jahtuma, siis hakkab vesi kaduma, kartulid muutuvad kõvaks ja maitse muutub. Kuhu kaob tärklisekristallidest vesi? Teadlase sõnul jäävad veemolekulid friikartuli väliskesta, mille tõttu on kartul samaaegselt nätske ja kõva.

Hartings lisas, et toiduainete, kaasa arvatud friikartulite, kuumutamisel muutub maitse, sama toimub ka toidu jahtudes. See fakt kehtib samuti kohvi kohta.

Teadlase sõnul mängib lõhn suurt rolli selles, milline võib olla toidu maitse. Värsketel küpsetatud friikartulitel on suurepärane aroom, kuid kui kartulid jahtuvad, siis aroom kaob. Koos hea lõhna kadumisega kaob osa maitsest.