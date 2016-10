Video: Venemaa koolid õpetavad noori naisi koduperenaisteks

Venemaal on seni elujõuline idee, et naine peab olema kodus, kasvatama lapsi ja hoolitsema majapidamise eest ning nägema oma mehe jaoks alati kaunis välja, samas läänes peetakse sellist arusaama iganenuks, edastab seeker.com.

Üks sellistest koduperenaiste koolidest on Sisemine Naine, mida juhatab Alesja Terehhova.

«Mees peab suutma hoolitseda naise eest, kuid naine peab pakkuma mehele armastust, austust, korralikku sööki ja olema tänulik,» teatas koolijuht.

Selles koolis õpetatakse, kuidas koduperenaistel tuleb istuda ja astuda ning mehele meeltmööda olla. Samuti saavad noored naised õpetust, kuidas hoida kodu puhas, mees rahul ja õnnelik.

Terehhova arusaama kohaselt vajavad naised seni mehe kaitset, sest naised on nõrgemad ja haavatavamada kui mehed. Ta ei kiida heaks feminismi ega tänapäeval propageeritavat naiste iseseivust ja tugevust.

USA Puget Soundi ülikooli sotsioloog Jennifer Utrata intervjueeris sadu Venemaa naisi ja mehi oma raamatu «Naised ilma meesteta: üksikemad ja perekonnamudeli muutumine Venemaal» jaoks.

Ilmnes, et Venemaal abieludes suurimaks probleemiks ühe partneri, eelkõige mehe alkoholism. 2014. aasta uuring näitas, et 25 protsenti vene meestest sureb enne 55. eluaastat eelkõige alkoholismist tingitud haiguste tõttu. Samuti lahutatakse seal liigse alkoholi tarbimise tõttu sadu abielusid.

«Venemaal on seni nõukogudeaegne arusaam, et mees peab olema see, kes pere ülal peab ja palgapäeval raha koju toob. Vene naised on kodukesksed võib-olla ka selle pärast, et Nõukogude Liidu perioodil pidid nad meestega võrdselt sotsialismi üles ehitama,» selgitas Utrata.

Nõukogude Liidus ülistatai kangelasnaisi, kes olid sotsialistliku töö kangelased nii tööl kui kodus. Põhimõtteliselt töötasid need naised ööpäev läbi.

«Nõukogude Liidus oli pidev kaubapuudus, tuli külastada mitut kauplust enne, kui saadi vajalik toidulauale. Enamik inimesi sõitis raskete kaubakottidega inimesi pungil ühistranspordis,» jätkas sotsiaalteadlane.

Kuid samas oli Nõukogude Liidus töötavatele emadele soodustusi nagu lapse lasteaeda panemise võimalus ja lapsehooldustasud.

Vene naistel on ka tänapäeval võimalus koduperenaine olla, sest töökohustust ei ole, kuid sotsiaaltagatisi on vähem kui nõukogude perioodil.

«Suur osa venelannasid eelistab ametialast karjääri, seda ka siis kui nad ei teeni sama palju kui mehed. Kuid naised ei pruugi kunagi seal saada meestega võrdseteks, seda nii tööalaselt kui kodus. Samas ei tee venelannad sellest probleemi, kuna kultuuriliselt on naine olnud rohkem koduga seotud kui mees. Samuti on Venemaal seni soorollidest üsna kivistunud arusaam,» sõnas Utrata.

Sotsioloogi sõnul võivad Venemaal üksikemad olla need, kes hakkavad iidseid arusaamu perekonnast ja soorollidest lõhkuma, kuid sellist femismi nagu läänes, seal kindlasti oodata ei ole.

Trehhova koolis lähtutakse traditsoonilisest peremudelist ja arusaamadest, et naine on loodud koduhoidjaks ja lastekasvatajaks. Selles koolis õpetatakse, et naine peab täitma oma bioloogilist ja ühiskonnas ettenähtud rolli ilma, et ta selle vastu protestiks.

Venemaal on siiski ka mõningaid naisi, kes ei soovi enam traditsioone järgida ja «kõigutavad paati». Üks neist on skandaalne tüdrukutebänd Pussy Riot, mille liikmetele määrati 2012. aastal kirikus esinemise eest vanglakaristus.

Terehhova arvates ei peaks naised suunama oma energiat kodust väljapoole, sest kui nad annavad enamiku energiast tööle, siis ei jää peaaegu midagi mehe ja pere jaoks.

«Kui naine kaotab oma feminiinse energia, siis mees ei ihalda teda enam. See on fakt. Seega peaksid noored naised mõtlema, mis on nende prioriteedid,» jätkas Terehhova.

Terehhova ei ole abielus, vaid tegeleb oma erekooli laiendamise ja äriprojektidega.