USA haigla küsis vanematelt imikuga kontaktis olemise eest 39,35 dollarit

Lidia ja Ryan Grassley teatel tuleb neil maksta selle eest, et nad hoidsid oma poega pärast ta sündi 4. septembril süles, edastab pix11.com.

Ryan Grassley pani sotsiaalmeediasse Provos asuva Utah Valley haigla poolt neile esitatud arvest tehtud foto, mis tõi palju vastukaja.

Arvel on rida « Skin to Skin after C-Sect» (nahakontakt pärast keisrilõiget) ja summa 39,35.

Grassley teatas Redditis, et medõde pani lapse ta naise Lidia rinnale ja ka tema sai last süles hoida. Pere teatel on neil sünnitusest ja haiglas olemisest positiivne kogemus.

Isa arvates ei peaks vanematelt küsima tasu selle eest, et nad last süles hoiavad.

Grassley avas GoFundMe lehekülje, millel ta loodab annetuste abiga saada kokku 39,95 dollarit, et see haiglale ära maksta.

Redditi kasutajate arvates ei oleks haigla pidanud vanematelt lapsega kontaktis olemise eest tasu küsima, kuid isik varjunimega FiftySixer teatas, et oskab seda summat selgitada.

«Töötan sünnitusõena ja kui tehakse keisrilõige ning laps antakse operatsioonisaalis emale, siis on seal alati üks inimene, kes jälgib lapsega toimuvat. Lisatöötaja kohalolu võis tingida lisatasu,» teatas kommenteerija.

Utah Valley haigla pressiesindaja Janet Frank selgitas, et ema ja lapse vaheline nahakontakt on soovitatav ja nad teevad kõik, et see toimuks peaaegu kohe pärast lapse sündi.

«Kui sünnitus on kulgenud normaalselt, siis lubatakse nahakontakti. Kui tehakse keisrilõige, siis tuuakse veel üks töötaja, kes jälgib vaid last, ka ema jälgimiseks on töötaja. Arvel olnud tasu ei ole lapsega nahakontaktis olemise eest, vaid selle eest, et veel üks personaliliige oli last jälgimas,» selgitas pressiesindaja.

